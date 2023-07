Naţionala oamenilor fără adăpost din România, locul al treilea la Cupa Mondială din SUA!

Competiția feminină Homeless World Cup din acest an s-a desfășurat la Sacramento (California, SUA).

Au învins la scor Austria, Danemarca, Franța, Finlanda, Suedia, Irlanda și SUA

Fotbalistele din România s-au deplasat la Sacramento cu escale la Londra și Detroit, plătind deplasare din donații și cu fondurile puse la dispoziție de sponsori. De-a lungul competiției, reprezentativa României a pierdut cu Mexic (3-4) și Chile (5-6) și a învins Austria (9-2), Danemarca (8-3), Țara Galilor (3-0 / masa verde), Finlanda (11-1), Franța (8-1), Suedia (12-1), Irlanda (7-1) și SUA (12-4).

Echipa României a luat medalia de bronz după ce pierdut semifinala cu Mexic (2-4) și a învins Irlanda în finala mică (7-3). De asemenea, portărița Nicoleta Adam a primit premiul pentru cel mai bun goolkeeper al competiției.

Cine poate participa la această competiție dedicată persoanelor homeless

Participanții trebuie să aibă cel puțin 16 ani, să nu fi participat la o ediție trecută a HWC și să îndeplinească unul dintre următoarele 4 criterii: să fi fost persoane fără adăpost la un moment dat în ultimul an, în conformitate cu definiția națională dată persoanelor fără adapost; să își câștige traiul ca vânzători stradali; să fie solicitanți de azil care nu beneficiază de statutul de azil în prezent sau care au fost solicitanți de azil în trecut, însă au obținut statutul de rezident; să fie persoane aflate în prezent în programe de reabilitare pentru dependenții de droguri și alcool, care au fost fără adăpost la un moment dat în ultimii doi ani.

Fiecare țară poate trimite o echipă de bărbați / mixtă și una de femei. Transportul este asigurat de partenerii naționali ai echipei, în timp ce Homeless World Cup Foundation asigură cazarea și masa pe durata turneului. Lotul este format din 8 jucatori - 1 portar, 3 jucatori de câmp și 4 rezerve.

Selecționerul a avut și el "o viață mai tumultoasă"

Lotul României este condus de timișoreanul Mihai Rosuș, care spunea într-un interviu dat presei bănățene că "am avut și eu o viață mai tumultoasă. Eu am fost într-o familie, dar una destrămată, cu tată alcoolic, mama m-a crescut. Unii tineri nu socializează, nu se integrează, pentru ca în toată copilaria lor nu au găsit afecțiune acasă. Atunci caută strada. Aceasta te îmbrățișează cu mare drag, pe moment crezi că îți dă totul, dar apoi observi că ți-a luat tot ce era mai bun.

De 15 ani m-am întors la credință, până atunci am făcut toate nebuniile, am fost hoț de buzunare, am fost hoț de mașini, am fost implicat în bătăi, scandaluri. Într-o zi era să mor, e o poveste mai lungă, și știam în acel moment ca dacă mor mă duc în iad. Nu sunt mare orator, nu am fost nici mare fotbalist, cea mai mare realizare a mea a fost că am evoluat în Liga a VII-a din Spania. Mi-am dat seama că e o activitate bună, care să-i țină departe de probleme. Sportul te învață să fii mai disciplinat. Trebuie să lucrezi în echipă și nu poți să faci pe teren tot ce te taie capul".

Foto - Mihai Rosus (FB)