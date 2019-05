HERMANNSTADT - DINAMO 0-0 | Rednic rateaza ocazia de a urca pe primul loc dupa un meci cu prima ocazie in prelungiri! Offenbacher  putea sa dea lovitura pentru gazde

Urmarim si comentam impreuna meciul HERMANNSTADT - DINAMO pe www.sport.ro si pe Facebook/Sport.ro!

HERMANNSTADT 0-0 DINAMO



FINAL DE MECI! Partida foarte slaba a lui Dinamo, fara o ocazie cu adevarat clara. Offenbacher a ratat cea mai buna oportunitate a partidei.

Min 90+3. Prima ocazie a lui Dinamo vine la ultima faza dupa un corner batut la coltul lung, Klimavicius reia cu capul spre coltul lung, mingea loveste transversala!

Min 86. Tot Hermannstadt e mai periculoasa, sutul lui Dumitriu trece pe langa poarta

Min 62. Cristovao suteaza din lovitura libera, mingea trece pe langa

Min 57. Jaadi trimite un nou sut periculos, mingea se duce pe langa poarta.

Min 49. Montini primeste cartonas galben dupa un fault la Stoica.

Min 41. O noua sansa mare pentru gazde, centrare la marginea careului mic insa Offenbacher trimite cu capul pe langa!

Min 21. Nistor suteaza de la distanta, Cabuz prinde fara probleme.

Min 17. Blanaru scapa in flancul drept, alege un sut de la distanta pentru a nu fi prins din urma de un fundas, mingea se duce departe de poarta.

Min 7. Centrare a lui Matel in careu, mingea este deviata spre Offenbacher, acesta reia spre poarta insa Mandanda respinge excelent

ECHIPELE DE START

Hermannstadt: Cabuz - Matel, Dandea, Stoica, Serediuc - Dalbea, Dumitriu - Javzic, Offenbacher, Popovici - Blanaru

Dinamo: Mandanda - Elvis, Ciobotariu, Klimavicius, Sorescu - Filip - Jaadi, Nistor, Serban, Montini - Cristovao

Dinamo poate deveni lider in play-out daca va castiga confruntarea de la Sibiu. Hermannstadt, pe de alta parte, trebuie sa lupte pentru a evita retrogradarea. In acest moment, echipa antrenata de Vasile Miriuta este pe loc de baraj.

Gaz Metan a scos doar un egal cu Poli Iasi marti seara si are, in prezent 39 de puncte. Cu 37 de puncte in prezent, Dinamo poate ajunge la 40 de puncte in aceasta seara.

"Va fi un meci interesant si greu, tinand cont de situatia in care este Sibiul. Ei sunt obligati sa castige si noi trebuie sa profitam de spatiile care o sa se creeze", a spus Rednic la conferinta de presa dinaintea meciului.