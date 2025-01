"Pariați sume mari pe evoluția mea negativă"

Infomații dezvăluite recent presei au arătat că acesta le trimitea mesaje scrise chiar și din vestiarul echipei, anunțându-i câte minute va sta pe teren și ce evoluție va avea, înainte să simuleze că e accidentat și să ceară schimbare.



"Pariați sume mari pe evoluția mea negativă. O să joc primele 2-3 minute și apoi o să fiu schimbat pentru că o să mă plâng că accidentarea la ochi a recidivat", le transmitea sportivul asociaților săi, cu câteva ore înainte de meciul Raptor - Clippers (26 ianuarie 2024).



Cu ocazia acestui meci, un conspirator a pariat 29.382 dolari, altul a pus în joc 3.700 de dolari, iar Shane Hennen, un asociat arestat ulterior, îl anunța pe Porter că a pariat în numele său și scăpase de datorii, fiind pe plus cu 1.114 dolari.

Casele de pariuri și poliția s-au sesizat după meciul contra lui Sacramento Kings (20 martie 2024), când un individ a pariat online 80.000 de dolari, cu posibilitatea de a câştiga 1.1 milioane de dolari, mizând că Porter va avea o performanţă inferioară în meci ("unders").



Natura precisă a pariului şi acţiunile jucătorului au făcut ca pariul să fie îngheţat şi suma câștigată să nu fie plătită. La jumătatea lunii aprilie 2024, investigația a concluzionat vinovăția acestuia și NBA a decis suspendarea pe viață din orice activitate a sa.



Jontay Porter a jucat mai mult în NBA G League

Jontay Porter (25 de ani) s-a format la Father Tolton High School (Columbia, Missouri), Nathan Hale High School (Seattle, Washington) și Missouri Tigers (University of Missouri). Nu a fost ales la NBA Draft 2019, echipele fiind îngrijorate în privința recuperării sale după o operație la genunchi. A semnat direct cu Memphis Grizzlies (2020), dar a jucat doar 11 meciuri, fiind tirmis la Memphis Hustle (2021), echipa afiliată din NBA G League.



A mai fost legitimat la Wisconsin Herd (2022-2023 / echipa afiliată lui Milwaukee Bucks în NBA G League), Motor City Cruise (2023 / echipa afiliată lui Detroit Pistons în NBA G League), Toronto Raptors (2022-2023) și Raptors 905 (2022-2023 / echipa afiliată lui Toronto Raptors în NBA G League).



Michael Porter Jr. este campion în NBA cu Denver Nuggets

Jontay Porter este fratele lui Michael Porter Jr. (26 de ani), campion în NBA cu Denver Nuggets (2023). Alți doi frați mai mari, Bri și Cierra, s-au retras din sport, după accidentări grave la genunchi.



Are și doi frați mai mici. Coban Porter a evoluat în campionatul colegiilor pentru University of Denver, iar Jevon Porter a fost legitimat la Pepperdine University și joacă acum la Loyola Marymount University. Cei doi au fost arestați pentru conducerea sub influența alcoolului, iar primul a primit o sentință de opt ani de închisoare pentru provocarea unui accident în care a murit un alt șofer, Katharina Rothman, și a fost rănit pasagerului, Jason Blanch.



Foto - Getty Images