Vince Carter, primul baschetbalist din istoria francizei căruia Toronto Raptors îi retrage tricoul de joc

În 2025, același număr va fi scos din circuit și de Brooklyn Nets, un alt club pentru care Carter a evoluat în NBA.

Unul dintre jucătorii exponențiali la începutul francizei canadiene

Franciza din Toronto, înființată în 1995, a avut cu Vince Carter în echipă primele performanțe din istoria sa, respectiv prima apariție în play-off (2000) și prima accedere în semifinala Conferinței de Est (2001 / 3-4 cu Philadelphia 76ers). Supranumit "Air Canada", acesta a devenit rapid unul dintre favoriții fanilor lui Toronto, fiind un specialist al aruncărilor de trei puncte și al slam dunk-urilor spectaculoase.

De asemenea, este considerat unul dintre cei mai fair play baschetbaliști din istorie, el devenind celebru pentru gestul de a renunța la participarea la NBA All-Star Game din 2003, pentru a-i permite lui Michael Jordan să participe la ultimul său astfel de eveniment. Ulterior, după avântul dat de Carter, Raptors a devenit o forță în Divizia Atlantică, unde a câștigat șapte titluri (2007, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020). Echipa și-a adjudecat Conferința de Est (2019) și titlul suprem în NBA (2019).

Campion olimpic și opt selecții pentru NBA All-Star

Vincent Lamar Carter Jr. (47 de ani / 198 cm) este născut la Daytona Beach (Florida). A jucat pentru Mainland High School Daytona Beach (liceu) și North Carolina Tar Heels (University of North Carolina at Chapel Hill), apoi a fost selecționat în prima rundă a NBA Draft 1998 de pe poziția a cincea de Golden State Warriors, dar a fost oferit la schimb celor de la Raptors pentru Antawn Jamison. În NBA a fost legitimat la Toronto Raptors (1998-2004), New Jersey Nets (2004-2009), Orlando Magic (2009-2010), Phoenix Suns (2010-2011), Dallas Mavericks (2011-2014), Memphis Grizzlies (2014-2017), Sacramento Kings (2017-2018) și Atlanta Hawks (2018-2020).

A fost selecționat de opt ori în NBA All-Star (2000-2007), a fost desemnat NBA Rookie of the Year (1999) și NBA Slam Dunk Contest champion (2000), a câștigat NBA Twyman-Stokes Teammate of the Year Award (2016) și NBA Sportsmanship Award (2020). Cu naționala SUA, Carter a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Sydney (2000), alături de o echipă care a mai cuprins vedete precum Ray Allen, Kevin Garnett, Tim Hardaway, Jason Kidd, Alonzo Mourning sau Gary Payton, și FIBA Americas Championship (2003).

Foto - Getty Images