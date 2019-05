"Am cheltuit 100.000.000$ pe droguri si sex". Unul dintre cei mai cunoscuti baschetbalisti din NBA in ultimele doua decenii, dezvaluiri incredibile in cartea autobiografica

Lamar Odom (39 de ani), fost baschetbalist in NBA, campion al ligii nordamericane de bascht cu LA Lakers, socheaza in cartea autobiografica.

Lamar Odom este un nume extrem de cunoscut in baschet. Fost jucator la LA Lakers, campion al NBA cu formatia din Los Angeles, Lamar Odom a fost casatorit cu Khloe Kardashian. In ultimii ani, el s-a confruntat cu mari probleme personale. Lamar si-a lansat cartea autobiografica, "Darkness to Light" (n.r De la Intuneric catre Lumina).

A cheltuit 100.000.000$ pe droguri si sex



Lamar Odom marturiseste in cartea sa ca a fost de mai multe ori aproape de moarte din cauza supradozelor. El a suferit numeroase atacuri si a fost in coma. El a fost casatorit cu Khloe Kardashian intre 2009 si 2016, iar divortul l-a lasat intr-o depresie puternica.

Lamar pune dependenta sa pentru droguri si pe seama "geneticului". Tatal sau s-a confruntat de asemenea cu o astfel de problema.

"Poate s-a transmis mai departe", spune el.

Lamar a vorbit si intr-un interviu acordat Entertainment Tonight despre cartea sa si a socat spunand ca a cheltuit "cam 100.000.000$ pe droguri".

Lamar Odom a mai marturisit ca e dependent de sex si a avut peste 2.000 de femei.

"Sa poti sa alegi ce femei vrei din fiecare oras...asta e visul oricarui barbat. Este un dar, dar si un blestem, pentru ca un barbat poate lua decizii gresite", a mai spus el.

Lamar Odom a divortat de Khloe Kardashian in urma cu 3 ani, iar acum a tinut sa ii ceara scuze pentru aventurile sale extraconjugale.

"Nu merita asta. Este o persoana minunata! A trecut din nou prin asta si cu Tristan Thompson (n.r un alt baschetbalist din NBA, cu care Khloe a inceput o relatie dupa divortul de Lamar Odom). Inca un barbat care se poarta la fel de prost ca mine, inca o decizie gresita", a mai spus el.

Lamar Odom a jucat in NBA intre 1999-2013. El a fost protagonist si in emiusiunea TV Khloe & Lamar, care a surprins aspectele relatiei sale cu Khloe Kardashian.