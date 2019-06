La un pas de ISTORIE! Prima echipa din Canada care castiga titlul NBA sau revenirea SECOLULUI! Ce s-a intamplat in meciul 4 al finalei

Toronto Raptors poate da marea lovitura in NBA.

Toronto Raports sunt la o victorie de titlul in NBA dupa o noua victorie fantastica in fata celor de la Golden State Warriors, 105-92 in meciul 4 din finala play-off-ului! Mare favorita inaintea finalei, Golden State este acum in fata unei misiuni imposibile.

Victoria de pe terenul echipei din Oackland face ca aceasta finala sa fie cu siguranta una care va inregistra o premiera - fie titlul NBA va fi castigat pentru prima data de o echipa din Canada, fie Golden State va deveni prima echipa din istorie care revine in finala play-off-ului dupa ce e condusa cu 3-1 la general si urmeaza 2 partide in deplasare!

Orasul Toronto n-a mai castigat de 26 de ani un trofeu in sporturile americane - in 1993, Toronto Blue Jays castiga titlul in baseball. Peste 100.000 de canadieni au vazut partida a 4-a a finalei pe un ecran imens in Jurassic Park, fan zone-ul din Toronto.

Prima echipa din Canada care poate castiga titlul in NBA

Toronto Raptors a invins la Oakland campioana Golden State Warriros si conduce cu 3-1 in finala NBA, dar mai ales va juca urmatoarele doua meciuri ale finalei acasa, la Toronto - orasul cu cei mai multi romani declarati din America de Nord - peste 120,000, majoritatea absolventi de facultate.

Golden State a inregistrat in meciul 4 al finalei NBA un nou record - 342 de meciuri consecutive cind toate locurile din sala - 19,596- sunt vindute. Multi dintre fani au incheiat partida in lacrimi - Golden State va parasi Oakland si Oracle Arena si de la toamna va trece “ podul” spre San Francisco spre o sala de 18,500 de locuri, mai mica, dar mult mai moderna - veniturile suplimentare fiind estimate la 15 milioane de dolari pe sezon.

In NBA sunt 30 de echipe , 29 din SUA si 1 singura acum din Canada. Echipele din Canada au intrat in NBA in 1995, au primit atunci 2 locuri - Vancouver si Toronto, insa primii au renuntat intrind in faliment.

Toronto plateste anul acesta salarii de 135 de milioane de dolari- locul 4 in topul NBA dominat de Miami Heat cu 153 de milioane si incheiat de Dallas cu “ doar” 100 de milioane de dolari investiti in salariile jucatorilor sai.