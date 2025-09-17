După nouă etape desfășurate în sezonul regulat al Superligii României, Rapid și-a revendicat poziția secundă cu 19 puncte. Cinci victorii și patru remize a bifat până acum echipa pregătită de Costel Gâlcă.



În ultima etapă, Rapid a remizat în deplasare cu ”U” Cluj, scor 0-0, iar în următoarea rundă, giuleștenii vor primi vizita celor de la FC Hermannstadt în Giulești duminică, 21 septembrie, de la 21:00.



Cum l-a descris Pantilimon pe Costel Gâlcă și ce a remarcat despre Rapid: ”Diferit față de sezonul trecut”



Costel Pantilimon a avut cuvinte de apreciere pentru Costel Gâlcă. Fostul internațional român a sugerat că antrenorul este un tehnician valoros și compatibil cu Rapidul lui Dan Șucu.



De asemenea, Pantilimon a remarcat și că, spre deosebire de stagiunea trecută, când Rapidul, condus de Marius Șumudică, se afla permanent în lumina reflectoarelor, acum echipa beneficiază de o expunere mai redusă, ceea ce îi permite să-și urmărească obiectivul într-un ritm mai liniștit.



”Chiar dacă nu se mai discută atât de mult despre Rapid precum în sezonul precedent, o văd și pe ea o pretendentă la titlu. Rapid face puncte acum. Și asta pentru cei de acolo e îmbucurător. Că nu se mai vorbește, nu mai e atât de multă presiune.



S-a mutat presiunea în alte părți. Iar Rapidul, acum, face puncte pe bandă rulantă! Contează mult asta și e cel mai important.



Echipa are și un antrenor echilibrat, care încearcă să păstreze o notă de profesionalism în fiecare apariție publică, încearcă să aducă lucruri pozitive și să nu intră în conflict cu nimeni. Ceea ce se pretează în momentul de față pe ce își dorește Rapidul”, a spus Costel Pantilimon pentru Sport.ro.



Cum arată clasamentul Superligii României

