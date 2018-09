Europeanul de baschet 3x3 incepe vineri la PRO X! Polonezii au in echipa un american care s-a indragostit pe loc de romance si de sarmale

Lewandowski de la bachet a invatat scheme noi pentru Europeanul de la circ. Turneul final 3 la 3 va fi la PRO X, de vineri pana duminica.

Mike Hicks e nascut in Panama si are cetatenie americana si poloneza. Sotia lui e din Polonia. Mike a venit la Bucuresti pentru Europeanul de baschet 3x3, care va fi la PRO X, de vineri pana duminica, de la 19:30.



"E foarte frumos aici! Fetele arata foarte frumos! Glumesc, ca nu am voie sa spun asta! Mancarea e buna, orasul e frumos, oamenii se poarta frumos. Nu am mai jucat intr-un circ pana acum, mi-am exersat cateva trucuri", a spus baschetbalistul pentru ProTV.