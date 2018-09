NBA se muta-n Tei! Europeanul de baschet 3X3 este in direct la PRO X de vineri pana duminica de la 19:30

NBA-ul se muta in Romania pentru 3 zile. Cei mai talentati baschetbalisti se intrec la campionatul de baschet trei la trei.

Prezentari ca-n NBA la Europeanul de baschet trei la trei. Se anunta show de zile mari, iar intrarea este libera.



Inainte sa atace titlul european, romancele si-au facut incalzirea cu un clown. Acesta nu a avut atat de mult succes cand a venit vorba de aruncari la cos. A cerut ca panoul sa fie lasat mai jos si pana la urma a reusit imposibilul.



Jocuri de lumini si spectacol ca-n NBA, asta promit organizatorii turneului care o sa fie transmis de vineri pana duminica in direct la PRO X de la ora 19:30.