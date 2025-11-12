După ideea SuperLigii, se pun bazele unei competiții fantastice! Va avea loc în 12 orașe

După ideea SuperLigii, se pun bazele unei competiții fantastice! Va avea loc în 12 orașe
La nivel european se vorbește despre o altă competiție de anvergură. 

NBA (Liga Profesionistă Nord-Americană de Baschet) intenţionează să lanseze propria competiţie în Europa începând cu octombrie 2027, după cum a declarat directorul general al NBA Europe, George Aivazoglou, la un eveniment organizat la Milano vineri seară.

Aivazoglou a declarat că s-a convenit asupra a 12 locaţii pentru echipe - Berlin, Munchen, Lyon, Paris, Atena, Londra, Manchester, Milano, Roma, Barcelona, Madrid şi Istanbul. De altfel, Liga nord-americană a anunţat în martie că "explorează" crearea unei competiţii în Europa.

Planul NBA pentru Europa: competiție de nivel înalt

Aivazoglou nu a dorit să precizeze dacă în cazul în care se va înfiinţa NBA Europe, în această competiţie vor intra echipe din actuala Euroligă sau vor fi înfiinţate francize noi.

Conducătorul Euroligii masculine, lituanianul Paulius Motiejunas, a criticat aspru, într-un interviu acordat miercuri ziarului spaniol El Pais, sosirea NBA în Europa, aşa cum pare să prindă contur, un proiect despre care a spus că "ar fi o veste proastă" pentru baschetul european.

"Aşa cum este prezentată acum această viitoare ligă, ar fi o veste proastă pentru baschetul european", a declarat lituanianul în interviul acordat cotidianului spaniol în urmă cu trei zile.

Ce pregătește NBA în Europa

NBA îşi propune să lanseze un proiect european, anul 2027 fiind menţionat ca dată ţintă. Însă, în ciuda dialogului continuu, a adăugat preşedintele Euroligii, negocierile sunt într-un impas. Cele trei părţi s-au întâlnit recent în Elveţia, dar fără rezultat.

"Încă discutăm şi ne vom întâlni din nou pentru a continua dialogul, dar există multă frustrare din partea noastră, pentru că, indiferent ce propunem, ei nu par dispuşi să facă nici cel mai mic pas spre noi", a explicat Motiejunas: "Nu se observă prea multe progrese."

"Europa nu are nevoie de încă o competiţie, avem deja patru, cu asta ar fi cinci", a observat Paulius Motiejunas: "Dacă lucrurile continuă pe această cale, NBA nu va face decât să dăuneze baschetului european

Ei par doar să-şi urmeze propriul plan (...) NBA spune că va începe cu liga sa, vorbeşte despre oraşe, echipe... Din punctul nostru de vedere, aceasta nu este calea corectă. Aşa că ne concentrăm pe noi înşine. Competiţia noastră se descurcă foarte bine de 26 de ani", a spus directorul general al Euroligii.

Întrebat dacă scenariul cel mai rău ar fi coexistenţa a două ligi concurente în Europa, el a răspuns: "Da, şi nu numai atât. Este vorba despre istoria pe care am creat-o. Nu putem uita de pieţele majore ale baschetului, de marile rivalităţi (...) O altă ligă va fi greu de urmărit şi de înţeles pentru fani." 

