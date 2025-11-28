VIDEO Sepsi Sfântu Gheorghe a ajuns ciuca bătăilor! Eșec la scor pe teren propriu și în ultimul meci

Sepsi Sf&acirc;ntu Gheorghe a ajuns ciuca bătăilor! Eșec la scor pe teren propriu și &icirc;n ultimul meci Baschet
Echipa din România a terminat pe ultimul loc în FIBA EuroCup Women.

Sepsi-SICBeatrix MereszEuroCupsepsi sfantu gheorgheFIBA Eurocup Women
ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe a fost învinsă de echipa italiană GEAS Basket Sesto San Giovanni cu scorul de 78-43 (18-8, 13-9, 25-10, 22-16), joi seara, în Sala Sporturilor ''Szabo Kati'', în ultima sa partidă din Grupa D a competiţia de baschet feminin EuroCup.

Cu o singură victorie în primele cinci etape, campioana României nu mai avea şanse de calificare în faza următoare.

Sepsi-SIC nu a condus niciun moment şi a pierdut fără drept de apel, notează Agerpres.

Sepsi-SIC - GEAS Sesto San Giovanni 43-78

Beatrix Meresz, cu 16 puncte şi 9 recuperări, a fost cea mai bună jucătoare a echipei covăsnene.

De la oaspete s-au remarcat Sara Roumy, 16 p, Beatrice Attura, 12 p, Jodie Cornelie-Sigmundova, 12 p, 8 rec.

În celălalt meci al grupei, echipa maghiară TARR KSC Szekszard a dispus de formaţia belgiană Kangoeroes Basket Mechelen cu 74-69.

Kangoeroes Basket Mechelen a ocupat primul loc, cu 11 puncte, urmată de GEAS Basket Sesto San Giovanni, 9 puncte, TARR KSC Szekszard, 9 puncte, Sepsi-SIC, 7 puncte.

Primele două clasate se califică în şaisprezecimile de finală, alături de cele mai bune patru echipe clasate pe locul al treilea şi de cele patru echipe clasate pe locul al patrulea în grupele Euroligii.

Foto: Sepsi-SIC

Moșteanu, șeful MApN, și-a dat demisia pe fondul scandalului privind studiile sale: &bdquo;Fac acest gest cu asumare şi respect&rdquo;
Un fotbalist român a debutat ieri la naționala Ungariei! Cum s-a descurcat
Surpriză! În ce țară plănuiește Ucraina să joace play-off-ul pentru CM 2026
Mural uriaș pentru David Popovici!
Mihai Stoica îl face praf pe Vali Crețu după conflictul cu Ngezana: "Foarte urât ce a făcut! Caracterele se văd la greu"
Panică după meciul cu Steaua Roșie! Fotbalistul de la FCSB ar putea fi OUT
Echipa invincibilă în Europa League care se află abia pe locul 13!
Darius Olaru i-a dat peste nas lui Gigi Becali după eșecul cu Steaua Roșie: „Poate nu merită”

Gigi Becali ia măsuri radicale după un nou eșec în Europa League: ”Adio, la revedere!”

Jackpot Craiova: Universitatea ajunge la o sumă imensă după victoria cu Mainz. Clasamentul, de pus în ramă!

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: ”Băi, nu ești în România! Nu poți să faci așa ceva”

Italienii au reacționat după ce Chivu a ”explodat” și a spus că a fumat trei țigări una după alta: ”Suntem siguri de un lucru”

Gigi Becali s-a decis! Ce se întâmplă cu Charalambous și Pintilii: ”Așa ar fi normal și corect”



Surpriză! În ce țară plănuiește Ucraina să joace play-off-ul pentru CM 2026
Panică după meciul cu Steaua Roșie! Fotbalistul de la FCSB ar putea fi OUT
Echipa invincibilă în Europa League care se află abia pe locul 13!
Giovanni Becali propune un alt antrenor la FCSB: ”Tot vorbește cu Gigi la telefon”
Mural uriaș pentru David Popovici!
A fost ziua baschetului românesc: nu mai puțin de șase echipe au evoluat în cupele europene!
Patru echipe rămase în lupta pentru trofeul de campioană a României! Campioana en-titre este OUT
Scor teribil de ciudat în finala pentru titlul de campioană a României!
Visul frumos s-a terminat! U-BT Cluj, eliminată pe teren propriu, a ratat semifinalele EuroCup în fața a 10.000 de fani
Cu cine va juca U-BT Cluj în manșă unică pentru un loc în semifinalele EuroCup. Vor fi 10.000 de fani la Cluj-Napoca!
Federația Moldovenească de Fotbal a reacționat după primul gol al lui Petru Neagu la Dinamo!
stirileprotv Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce într-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

stirileprotv Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ce spunea în vară: „Cu siguranță nu voi candida la primărie”

