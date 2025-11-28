ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe a fost învinsă de echipa italiană GEAS Basket Sesto San Giovanni cu scorul de 78-43 (18-8, 13-9, 25-10, 22-16), joi seara, în Sala Sporturilor ''Szabo Kati'', în ultima sa partidă din Grupa D a competiţia de baschet feminin EuroCup.

Cu o singură victorie în primele cinci etape, campioana României nu mai avea şanse de calificare în faza următoare.

Sepsi-SIC nu a condus niciun moment şi a pierdut fără drept de apel, notează Agerpres.

Sepsi-SIC - GEAS Sesto San Giovanni 43-78



Beatrix Meresz, cu 16 puncte şi 9 recuperări, a fost cea mai bună jucătoare a echipei covăsnene.

De la oaspete s-au remarcat Sara Roumy, 16 p, Beatrice Attura, 12 p, Jodie Cornelie-Sigmundova, 12 p, 8 rec.

