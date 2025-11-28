ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe a fost învinsă de echipa italiană GEAS Basket Sesto San Giovanni cu scorul de 78-43 (18-8, 13-9, 25-10, 22-16), joi seara, în Sala Sporturilor ''Szabo Kati'', în ultima sa partidă din Grupa D a competiţia de baschet feminin EuroCup.
VIDEO Sepsi Sfântu Gheorghe a ajuns ciuca bătăilor! Eșec la scor pe teren propriu și în ultimul meci
Echipa din România a terminat pe ultimul loc în FIBA EuroCup Women.
Cu o singură victorie în primele cinci etape, campioana României nu mai avea şanse de calificare în faza următoare.
Sepsi-SIC nu a condus niciun moment şi a pierdut fără drept de apel, notează Agerpres.
Sepsi-SIC - GEAS Sesto San Giovanni 43-78
Beatrix Meresz, cu 16 puncte şi 9 recuperări, a fost cea mai bună jucătoare a echipei covăsnene.
De la oaspete s-au remarcat Sara Roumy, 16 p, Beatrice Attura, 12 p, Jodie Cornelie-Sigmundova, 12 p, 8 rec.
În celălalt meci al grupei, echipa maghiară TARR KSC Szekszard a dispus de formaţia belgiană Kangoeroes Basket Mechelen cu 74-69.
Kangoeroes Basket Mechelen a ocupat primul loc, cu 11 puncte, urmată de GEAS Basket Sesto San Giovanni, 9 puncte, TARR KSC Szekszard, 9 puncte, Sepsi-SIC, 7 puncte.
Primele două clasate se califică în şaisprezecimile de finală, alături de cele mai bune patru echipe clasate pe locul al treilea şi de cele patru echipe clasate pe locul al patrulea în grupele Euroligii.
Foto: Sepsi-SIC
