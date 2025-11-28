CS Rapid Bucureşti a fost eliminată din competiţia de baschet feminin EuroCup, după ce a fost învinsă de Movistar Estudiantes Madrid cu scorul de 88-74 (22-18, 21-16, 22-26, 23-14), joi seara, în Sala Rapid, în ultimul său meci din Grupa I.

Giuleștencele au început bine, dar au terminat prost parcursul din EuroCup



Rapid a fost într-o poziţie bună pentru a merge mai departe după primele patru etape, dar a pierdut ultimele două jocuri.

În duelul cu Estudiantes, echipa bucureşteană a făcut doar un sfert bun (al treilea), prea puţin pentru a conta, notează Agerpres.

Steph Kostowicz, cu 25 puncte, 6 recuperări, Claudia Cuic, cu 20 p, 6 rec, Annemarie Godri-Părău, 11 p, 5 pase decisive, Miroslava Mistinova, cu 10 p, 3 rec. s-au remarcat de la Rapid.

Lisa Berkani, cu 27 p, 3 rec, 5 pd, Frieda Buhner, 20 p, 9 rec, şi Nneka Ezeigbo, 15 p, 8 rec, 3 pd, au fost cele mai bune de la iberice.

În celălalt meci al grupei, UFAB49 Angers a dispus de Piestanske Cajky cu 64-61.

Clasamentul final din grupa Rapidului



Movistar Estudiantes a ocupat primul loc, cu 11 puncte, urmată de UFAB49, cu 10 puncte, CS Rapid, 9 puncte, Piestanske Cajky, 6 puncte.

Primele două clasate se califică în şaisprezecimile de finală, alături de cele mai bune patru echipe clasate pe locul al treilea şi de cele patru echipe clasate pe locul al patrulea în grupele Euroligii.

