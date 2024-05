Clark a debutat pentru Indiana Fever, în meciul din presezon contra lui Dallas Wings, disputat în fața a 6.521 de spectatori, capacitatea maximă a College Park Center din Dallas.

A jucat bine, dar echipa sa a pierdut meciul din Texas

Deși a reușit 21 de puncte, inclusiv un coș spectaculos de trei puncte, după o aruncare de la aproape 10 metri distanță de panou, texanele s-au impus cu 79-76. Noua vedetă a WNBA a reușit să impresioneze la debut, în ciuda ratării unei aruncări care putea aduce egalarea, în ultima secundă a partidei.

Caitlin Clark este considerată următoarea mare vedetă a WNBA și cea care poate ridica nivelul competiției și care le poate eclipsa pe actualele staruri, precum Kelsey Plum (Las Vegas Aces), Sabrina Ionescu (New York Liberty), Jewell Loyd (Seattle Storm), Breanna Stewart (New York Liberty), Chelsea Gray (Las Vegas Aces), Courtney Vandersloot (New York Liberty), Jordin Canada (Atlanta Dream) sau Aliyah Boston (Indiana Fever). Ea are un salariu de doar 76.000 de dolari în WNBA, dar a semnat un contract de publicitate cu Nike în valoare de 28 de milioane de dolari.

Caitlin Clark, noua Super Women din baschetul american

Caitlin Clark (22 de ani / 183cm) a fost legitimată la Dowling Catholic High School (West Des Moines, Iowa), Iowa Hawkeyes (University of Iowa, Iowa City, Iowa) și Indiana Fever (2024-prezent). A fost desemnată cea mai bună jucătoare a campionatului universitar american de baschet feminin (National Collegiate Athletic Association), în 2023 și 2024, când a câștigat un trofeu de campioană și a mai jucat o finală. La nivel internațional este dublă campioană mondială U19 (2019, 2021) și a fost prima jucătoare selecționată la WNBA Draft-ul din 2024. Joacă pe postul de point guard (conducător de joc).

Foto - Getty Images