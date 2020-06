Caz INCREDIBIL in SUA! Un baschetbalist din NBA a batut o persoana in plina strada: "Nu a fost ura de rasa, ci, pur si simplu razbunare!" | VIDEO

Baschetbalistul, J.R. Smith, care a jucat ultima data pentru echipa Cleveland Cavaliers, l-a agresat fizic pe un tanar care incerca sa ii vandalizeze masina.

TMZ.com a publicat un filmulet in care sportivul in varsta de 34 de ani loveste un alt tanar. Totul ar fi plecat de la faptul ca barbatul agresat a incercat sa ii distruga masina.

"Unul dintre acesti baieti albi nici nu stia unde merge si mi-a spart geamul camionetei. L-am urmarit si i-am tabacit fundul", a declarat Smith dupa acest incident.

Dupa ce George Floyd, afroamericanul in varsta de 46 de ani, a fost ucis de un politist care a stat cu genunchiul pe gatul lui pana acesta si-a pierdut viata, in SUA a fost declansat un val de proteste violente impotriva rasismului.

Cele mai violente proteste au fost in Los Angeles unde mai multe magazine au fost jefuite.

Sportivul a declarat ca nu a actionat in acel mod din cauza mortii lui Floyd, ci a vrut pur si simplu sa se razbune pentru ca tanarul ii distrusese masina.

"Nu a fost ura de rasa, ci, pur si simplu, razbunare", a declarat starul din NBA.

This guy broke JR Smith’s windows and JR let him have it pic.twitter.com/0Ap46Zz9ao