* Partidele din Euroliga de baschet sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

Meciul dintre echipele Real Madrid şi Hapoel Tel Aviv, din a treia etapă a Euroligii masculine de baschet, se va juca pe 24 martie, de la ora 21:00, fără public în tribunele Arenei Movistar, informează EFE.

Care este motivul

Clubul madrilen a fost informat despre această decizie noaptea, în timpul şedinţei care a avut loc la Comisia împotriva violenţei, rasismului, xenofobiei şi intoleranţei în sport, care a declarat meciul ca unul de mare risc.

"Costul biletelor achiziţionate pentru acest meci va fi rambursat imediat şi automat, fără a fi nevoie ca acesta să fie revendicat.

În cazul abonamentelor pentru sezonul regulat, suma corespunzătoare va fi creditată pentru reînnoirea în vederea sezonului următor", a precizat clubul Real Madrid, citat de Agerpres.

În urmă cu două luni, echipa madrilenă a trebuit să joace tot fără suporteri împotriva celeilalte echipe israeliene din competiţie, Maccabi Tel Aviv.