CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea a învins-o dramatic pe CSM Corona Braşov, cu scorul de 81-80 (20-23, 22-26, 27-12, 12-19), joi seara, în deplasare, într-un meci din etapa a patra a Ligii Naţionale de baschet masculin.

Corona Brașov - CS Vâlcea 80-81

Oaspeţii au marcat coşul victoriei cu şase secunde înainte de final, prin Rareş Uţă. Vâlcenii şi-au adjudecat un singur sfert din cele patru, al treilea (27-12).

Sinay Tahir Chambers a reuşit 23 de puncte pentru oaspeţi, Dan Lucas Tohătan s-a remarcat cu 14 p, 5 recuperări, Donovan Richard Ivory, cu 11 p, 3 rec, iar Rareş Cristian Uţă, cu 11 p, 7 rec.

Cel mai bun de la Corona a fost Zavian Xavier McLean, cu 26 p, 10 rec, 4 pd.

CSM Târgu Mureș - Steaua 92-89