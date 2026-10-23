VIDEO Târgu Mureș o bate pe Steaua și urcă pe primul loc! David Opowu Ejah ”a stins lumina”

Târgu Mureș o bate pe Steaua și urcă pe primul loc! David Opowu Ejah ”a stins lumina” Baschet
SPORT.RO
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Meci spectaculos în Liga Națională de baschet masculin.

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Steauacsm targu muresMicah ThomasDavid Opowu EjahElijah Jahi MillerCS Vâlcea
Din articol

CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea a învins-o dramatic pe CSM Corona Braşov, cu scorul de 81-80 (20-23, 22-26, 27-12, 12-19), joi seara, în deplasare, într-un meci din etapa a patra a Ligii Naţionale de baschet masculin.

Corona Brașov - CS Vâlcea 80-81

Oaspeţii au marcat coşul victoriei cu şase secunde înainte de final, prin Rareş Uţă. Vâlcenii şi-au adjudecat un singur sfert din cele patru, al treilea (27-12).

Sinay Tahir Chambers a reuşit 23 de puncte pentru oaspeţi, Dan Lucas Tohătan s-a remarcat cu 14 p, 5 recuperări, Donovan Richard Ivory, cu 11 p, 3 rec, iar Rareş Cristian Uţă, cu 11 p, 7 rec.

Cel mai bun de la Corona a fost Zavian Xavier McLean, cu 26 p, 10 rec, 4 pd.

CSM Târgu Mureș - Steaua 92-89

În alt meci, CSM Târgu Mureş a dispus de Steaua Bucureşti cu 92-89 (21-29, 25-23, 30-19, 16-18), pe teren propriu.

David Opowu Ejah s-a evidenţiat de la mureşeni, cu 23 p, 9 rec, alături de Elijah Jahi Miller, 13 p, 4 rec, 10 pd. 

Cei mai buni stelişti au fost Micah Montrae Thomas, 23 p, şi Kyler Adam Filewich, 14 p, 12 rec, 7 pd.

Reacția celor două cluburi

”🇷🇴🏀🔥 O seară memorabilă, cu multe reușite și momente spectaculoase! 🔴🔵

💪 David a fost cel mai bun marcator al echipei noastre, a „stins lumina” de câteva ori și a fost la un pas de un double-double!

🎯 Elijah a reușit un double-double, cu 13 puncte și 10 pase decisive!

🧠 Goran și-a demonstrat din nou experiența, iar Corpo a contribuit cu alte 4 triple!

🚫 Mihai a ridicat sala în picioare cu două capace extraordinare!

👏 Dar, dincolo de reușitele individuale, întreaga echipă a luptat exemplar, de la primul până la ultimul minut!

❤️💙 Suntem mândri de voi, băieți!

Hai, CSM Târgu Mureș! 🔴🔵” (CSM Târgu Mureș - Marosvásárhelyi VSK)

”🏀 BASCHET

❤💙 Partidă de mare luptă la Tg. Mureș, pentru Steaua, în etapa a patra a Ligii Naționale BCR. Băieții noștri au avut o primă repriză foarte bună, în care au condus și la 14 puncte diferență (45-31). Mureșenii au revenit deciși de la cabină și au întors rezultatul după un sfert 3 foarte bun, câștigat 30-19.

Finalul a fost echilibrat, dar CSM Tg, Mureș a preluat conducerea. Steaua a avut șansa să trimită meciul în prelungiri, dar Micah Thomas, principalul nostru marcator, cu 23 de puncte, a ratat aruncarea de la distanță. De altfel, la aruncările de 3 puncte s-a și făcut diferența. Băieții lui Andrei Mandache au reușit doar 5 , cu un procentaj de 29%, gadele și-au trecut în cont 12 coșuri de 3 puncte, cu 40% procentaj.

Înfrângere 89-92, pe lângă Thomas, la Steaua principalii realizatori fiind Kiler Filewich 14 puncte, Claude Robinson 14 și Dwon Odom 12” (Steaua București)

Clasamentul din Liga Națională

1. CSM Târgu Mureş 7 puncte (4 jocuri)

2. CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea 7 (4)

3. CSO Voluntari 6 (3)

4. FC Argeş Piteşti 5 (3)

5. CS Dinamo Bucureşti 5 (3)

6. CSU Sibiu 5 (3)

7. CSM CSU Raiffeisen Oradea 5 (3)

8. SCM ''U'' Craiova 5 (3)

... Agerpres

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