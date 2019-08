Uriasul Shaquille O'Neal a incaput in cea mai mica masina

Lumea s-a oprit pe strada la New York si a filmat minunea. Shaquille O'Neal are 2.16 metri si a urcat in masina de doar 1.55 metri inaltime. A reusit chiar sa o conduca. Fostul baschetbalist cantareste 150 de kilograme.