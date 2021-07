Vrei o Dacia Spring? Tot ce trebuie sa stii despre cea mai ieftina masina electrica

Un articol de Ciprian Cherciu - expert auto debarbati.ro

Crezi ca e o masina pentru hipsteri sau doar pentru soferii de oras? Citeste acest articol si o sa concluzionezi daca e asa, sau e o masina potrivita si pentru tine.

Cat te costa o Dacia Spring?

Dacia Spring este prima masina electrica a marcii Dacia si urmareste sa ofere cel mai mic pret pentru o masina electrica. Daca aplicam reducerile oferite prin programele Rabla si Rabla+ putem cumpara o Dacia Spring cu doar 8000 euro (cu TVA). Pentru cei care sunt la prima achizitie, recomandarea este sa bifeze optiunea de incarcare rapida. Pentru doar 300 euro vei putea incarca Dacia Spring de la 0% la 80% in doar 56 minute la o statie rapida DC (CCS). Este o optiune foarte importanta care nu poate fi adaugata dupa achizitia masinii.

Dotarile masinii

Cu toate ca este cea mai ieftina masina electrica, Dacia Spring are cateva dotari care iti vor face viata mai usoara: senzori de parcare, camera de marsarier, Android Auto si Apple Car Play.

Ce avantaje are Dacia Spring?

Cu toate ca are doar 44 cp, ceea ce ar putea sa para foarte putin, Dacia Spring pleaca repede de la semafor si raspunde imediat la comenzi. Acesta este avantajul motorului electric care iti ofera toata puterea de la 0 rotatii pe minut. Toate masinile electrice au sistem de regenerare la franare. Atunci cand iei piciorul de pe acceleratie, masina se infraneaza si recupereaza energie ca sa iti ofere o autonomie mai mare. Dacia Spring poate regenera o parte din energia de franare. Sistemul nu este atat de performant incat sa iti permita sa conduci masina doar cu pedala de acceleratie, dar daca anticipezi traficul vei putea sa recuperezi cea mai mare parte din energia pierduta la franare.

Cat de mare este Dacia Spring?

Aceasta este poate cea mai mare surpriza a celor care vad pentru prima data Dacia Spring. Din imagini, masina pare mult mai mare si te duce cu gandul la un SUV de mici dimensiuni. In realitate, masina este mica, e chiar mai mica decat Renault Zoe si poate fi comparata ca dimensiuni cu Suzuki Ignis.

Cu toate acestea, Dacia Spring are un portbagaj de 290 litri, mai mare decat a masinilor din aceeasi clasa.

Masina pentru hipsteri sau pentru mediul rural?

De multe ori masinile electrice sunt prezentate ca solutii de mobilitate pentru orase. Daca ne gandim la judetele Romaniei, o sa vedem ca localitatile dintr-un judet sunt la o distanta de 50-60 km fata de orasul resedinta de judet. Aceasta este distanta pe care o parcug multi romani din mediul rural pentru rezolvarea problemelor sau chiar pentru aprovizionare. Dacia Spring poate parcurge cu usurinta acest drum dus-intors si se poate incarca la o priza “de casa”. Nu ai nevoie de statie speciala sau de investitii ca sa iti incarci masina electrica. Daca locuiesti in mediul rural, esti nevoit sa parcurgi poate si zeci de kilometri ca sa faci plinul la masina. Daca ai o Dacia Spring este suficient sa o bagi in priza, la fel cum procedezi cu telefonul si peste noapte se va incarca cu aproximativ 200 km de autonomie.

Toti cei care locuiesc in mediul rural, stau la casa si au acces la o priza se pot bucura de acest avantaj Este un atuu pe care cei din orase, care stau la bloc, nu il au.

Cat costa sa mergi 100 km cu Dacia Spring?

La un consum de oras de aproximativ 12 kWh/100km si cu un pret mediu al energiei de 0,7 lei/kWh, costul pentru 100 km este de doar 8,4 lei. Acesta este costul pentru un consum de vara. Iarna masina va consuma mai mult pentru ca incalzirea are un impact mai mare asupra consumului. Costul pe timp de iarna probabil ca nu va fi mai mare de 12-14 lei pentru 100km.

Dacia Spring este o masina care va deschide apetitul romanilor pentru electromobilitate. Ne pregatim pentru cea mai importanta tranzitie din istoria automobilului, iar Dacia Spring poate fi pentru multi o “masina scoala” pe care vor invata multe dintre secretele masinii electrice.

Sunt antreprenor, pasionat de marketing si comunicare, iar ca partener Google Ads, am o experienta de peste 10 ani in marketing on-line. Si nu, nu sunt tipul rau din “The Social Dilemma”, sunt chiar baiat de treaba. In cea mai mare parte a timpului.

Evident, am si o meserie serioasa: sunt vlogger, detin pe youtube canalul ECO DRIVE, adica in rand cu lumea! Ce ma diferentiaza insa e ca eu cred cu tarie ca o viata mai buna e la un viraj distanta de noi. Adica sunt promotor al masinilor electrice si al tehnologiilor verzi si cred sincer ca, daca punem frana la tehnologii invechite care distrug incet plamanii si Planeta noastra, o sa ne fie mai bine!

Detin o masina electrica si o casa pasiva si stiu din experienta ca, pe termen mai lung, e mai ieftin si mai sanatos sa fii verde decat sa poluezi. Si, intre noi fie vorba, mai “de barbati”! Va astept in comentarii, daca dati cu rosii, sa fie BIO, va rog:)

