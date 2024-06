Mădălina Florea a reușit un nou rezultat senzațional în week-end. Sportiva din Sighișoara, una dintre cele mai valoroase specialiste din lume în alergarea montană, a cucerit trei medalii la Campionatul European.

Desfășurat la Annecy, Europeanul a reunit cele mai bune atlete profilate pe alergarea montană, iar lupta pentru întâietate a fost una dură. Probă de anduranță, unde mentalul contează enorm - așa cum Mădălina dezvăluia la emisiunea Poveștile Sport.ro, anul trecut - alergarea montană face un excelent PR sportului românesc.

Iar Mădălina Florea ține steagul sus pe crestele competițiilor de pe toate meridianele.

"A fost Europeanul de alergare montană unde în doua zile am cucerit trei medalii. Ceea ce înseamnă că m-am intors cu o tolba plină.

Nu a fost aur, dar să termini pe podium e cel mai frumos lucru ținând cont că la începutul anului am descoperit că am mononucleoză, ceea ce înseamnă că acest virus și-a pus amprenta asupra corpului meu, încât nu credeam că anul acesta voi mai putea lua parte la o cursă.

Virusul ăsta mi-a atacat ficatul și splina, iar în unele zile mă simt ca o legumă", a declarat Mădălina Florea, pentru Sport.ro.

Cele trei medalii cucerite de Mădălina Florea la Campionatul European

Bronz în proba uphill

Bronz în proba up and down

Bronz cu echipa României, alături de Simion Cristina, Piscu Andreea și Bosânceanu Magda

VIDEO EXCLUSIV Mădălina Florea, la Poveștile Sport.ro