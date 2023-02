Atleta olandeză Femke Bol a doborât duminică recordul mondial în sală la 400 m feminin, depăşind performanţa stabilită în 1982 de cehoaica Jarmila Kratochvilova, informează AFP.

Sportiva batavă, în vârstă de 22 de ani, s-a impus cu timpul de 49 sec 26/100 la reuniunea de la Apeldoorn (Olanda), îmbunătăţind cu 33 de sutimi timpul stabilit în urmă cu peste 40 de ani de Kratochvilova.

Femke Bol a doborât recordul mondial în fața propriilor suporteri

"Datorită tuturor fanilor prezenţi aici am putut doborî acest record", a declarat Femke Bol în faţa publicului.

"Nu am văzut niciodată atâţia oameni aici. Când am trecut linia de sosire, ştiam că am doborât recordul, datorită zgomotului făcut de mulţime", a adăugat ea.

Performanțele lui Femke Bol

Medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Tokyo în proba de 400 m garduri, Femke Bol a cucerit de asemenea argintul pe aceeaşi distanţă la Campionatele Mondiale 2022 de la Eugene (Oregon), unde a obţinut o medalie din acelaşi metal în proba de ştafetă 4x400 m mixt.

Olandeza a realizat o triplă inedită la Campionatele Europene de atletism de la Munchen, în august 2022, unde s-a impus la 400 m şi 400 m garduri, înainte de a-şi adjudeca şi proba de ştafetă 4x400 m, alături de compatrioatele sale.

Femke Bol a strălucit deja în urmă cu o săptămână la reuniunea indoor de la Metz (Franţa), coborând sub 50 de secunde la 400 m (49 sec 96/100).

Agerpres