Ziyech o părăsește pe Chelsea? Ce a transmis fotbalistul marocan

Ziyech a semnat în 2020 un contract pe cinci ani cu formația de pe Stamford Bridge, după patru ani petrecuți în Țările de Jos la Ajax, însă pare că timpul fotbalistului marocan la trupa londoneză se apropie de final.

Întrebat despre o posibilă plecare în perioada de mercato din iarnă de la Chelsea, mijlocașul ofensiv a oferit un răspuns interesant, evidențiind faptul că nu se poate pronunța momentan.

„E greu de spus, chiar e dificil. Nu știm ce se va întâmpla în iarnă”, au fost cuvintele lui Hakim Ziyech. „Când vine vorba de fotbal, e foarte dificil să spui lucruri”, a adăugat mijlocașul ofensiv marocan, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

