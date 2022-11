Înțesat de spectatori, stadionul din Doha a produs la Portugalia - Ghana unele dintre cele mai sugestive imagini pentru felul în care fanii trăiesc momentele premergătoare unei partide.

Îmbrăcați în costume tradiționale multicolore sau echipați cu accesorii care subliniază atașamentul pentru selecționata fraților Ayew, ghanezii au realizat și o acustică infernală în tribune.

De partea cealaltă, grupul suporterilor portughezi a fost format și din multe fane de pe toate continentele venite la Doha să-l susțină pe Cristiano Ronaldo, aflat la cea de-a cincea ediție a Cupei Mondiale.

Starul în vârstă de 37 de ani a fost protagonistul unor imagini rare la începutul partidei. În momentul intonării imnului. CR 7 a început să plângă.

Spectacolul din tribune de dinaintea confruntării și din startul meciului a fost urmat de un început alert de meci, cu multe faze de poartă pentru Portugalia.

The fans have come out in force for ???????? v ????????, the Ghana fans may be outnumbered but they're the ones who are making most of the noise.#BBCFootball #BBCWorldCup #FIFAWorldCup pic.twitter.com/1RNTzlt7MY