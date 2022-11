Surpriză! Ce se întâmplă cu Thiago Silva după Campionatul Mondial

După 315 meciuri în tricoul lui Paris Saint-Germain, Thiago Silva a părăsit gruparea de pe Parc des Prince pentru o mutare pe Stamford Bridge, stadionul celor de la Chelsea.

Cotat în prezent la 2.5 milioane de euro, stoperul „albaștrilor” va purta discuții despre viitorul său la clubul din Premier League după finalizarea Mondialului, potrivit corespondentului șef de la Chelsea, Adam Newson.

Talks over Thiago Silva's future at Chelsea are expected after the World Cup. Importantly, he feels he has reached his peak level.

"I am now enjoying the best version of Thiago Silva. I think now, at my age, I am living the best moments of my career." https://t.co/6DN6xZmMnw