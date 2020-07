Haaland a oferit raspunsul asteptat de toata lumea! "Asta este obiectivul meu!" Ce sanse are Zidane sa il aduca la Real Madrid

Erling Haaland (20 de ani) s-a integrat perfect in tricoul Borussiei si a avut parte de un sezon fantastic.

Adus la inceputul acestui an de Borussia Dortmund, Erling Haaland a avut parte de un debut de senzatie pentru echipa din Bundesliga si a reusit sa inscrie 16 goluri in 18 partide.

Intrat deja pe radarul unor cluburi ca Real Madrid, Haaland spune ca nu vrea sa plece prea curand din Germania:

"Am un contract pe termen lung aici, pana in 2024. In orice caz, marele meu obiectiv este ca castig titlul in Bundesliga cu Borussia Dortmund si sa sarbatoresc succese fantastice alaturi de fanii nostri.

Avem calitatea de a deveni campioni, dar vorbele nu sunt suficiente. Bayern Munchen a aratat o consistenta incredibila in acest sezon", a spus Haaland pentru Bild.

Atacantul a fost dorit de Real Madrid inca din iarna, insa alegerea sa a fost sa mearga la Dortmund. Cu toate acestea, echipa antrenata de Zidane continua sa isi manifeste interesul pentru internationalul norvegian, a carui cota de piata a ajuns la 72 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.