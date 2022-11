Jamie Carragher a dat verdictul în urma declarațiilor lui Cristiano Ronaldo: „Vrea să se întâmple asta”

De când Manchester United a terminat pe o poziție nefavorabilă și a ajuns, în acest sens, să evolueze în Europa League, relația cu Cristiano Ronaldo s-a schimbat radical. Starul portughez a forțat o plecare în perioada de mercato din vară, nu a vrut să intre pe teren ca rezervă împotriva lui Tottenham Hotspur și, mai nou, a precizat că nu-l respectă pe Erik ten Hag, antrenorul „diavolilor roșii”.

Jamie Carragher, fostul jucător de la Liverpool și în prezent corespondent pentru televiziunea britanică Sky Sports, a oferit un verdict cu privire la interviul explozic dat de Cristiano Ronaldo jurnalistului Piers Morgan, evidențiind faptul că portughezul și-ar dori să fie dat afară sau să-i fie permis un transfer pe gratis la un alt club.

„Cred că vrea să fie demis sau să-i fie permis să plece lagratis de la club, pentru că asta e singura lui șansă să iasă de acolo”, a specificat Jamie Carragher, într-o intervenție telefonică la Sky Sports, publicată pe pagina oficială de Twitter „Sky Sports Premier League”.

"I think he's now trying to basically be sacked or allowed to leave on a free by the club because that's the only way he's going to get out" ⚠️ pic.twitter.com/nhX3dzjoTl

Însă, asta nu a fost prima reacție a lui Jamie Carragher. Britanicul a postat un mesaj pe rețelele social media imediat după ce au ieșit la suprafață primele cuvinte ale lui Cristiano Ronaldo despre Manchester United și antrenorul „diavolilor roșii”, Erik ten Hag.

„Ronaldo: 'Nu-l respect pe antrenor'.

Ronaldo, sub comanda lui ETH: A anunțat că vrea să plece, a refuzat să intre ca rezervă, a plecat de pe bancă și a părășit meciul înainte să se termine.

99% dintre fanii lui United vor fi de partea lui ETH, iar asta arată cât de rău Ronaldo a plănuit toată treaba asta”, este unul dintre mesajele lui Carragher pe Twitter.

