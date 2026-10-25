Toate meciurile din Premier League pot fi urmărite în direct pe VOYO.

La finalul meciului, antrenorul Xabi Alonso a reușit cu greu să comenteze autogolul portarului Mike Penders. Acesta a respins balonul în propria poartă, după o lovitură de colț executată de Tottenham în minutul 77.

Ce a spus Xabi Alonso după Chelsea - Tottenham 0-2

Xabi Alonso este de părere că jucătorii lui au avut o prestație sub așteptări în meciul cu Tottenham:

"Suntem cu toții dezamăgiți de rezultat. Ca echipă, atât la nivel colectiv, cât și individual, nu ne-am ridicat la cel mai bun nivel al nostru.

Totul s-a decis în jurul primului gol, iar acesta a fost de partea lor. Cu un om în minus, a fost dificil, dar putem juca mai bine.

Ocaziile au fost principalul aspect al meciului. Ei au avut puține, iar noi, la fel. Am discutat la pauză și am spus că trebuie să avem răbdare și să dăm dovadă de maturitate.

Suntem alături de toți cei implicați (n.r întrebat despre autogolul lui Penders). Este o chestiune de echipă, un efort colectiv. Trebuie să mergem mai departe", a declarat managerul lui Chelsea, citat de BBC.

Autogolul lui Mike Penders și reușita lui Mathys Tel au decis partida de pe Stamford Bridge.

Discursul lui Roberto de Zerbi

Antrenorul câștigător, Roberto de Zerbi, spune că a pregătit foarte bine duelul cu Chelsea:

"Cred că am meritat să câștigăm. Jucătorii au muncit foarte bine și au pregătit foarte bine meciul. Au făcut-o în această dimineață, ieri și în fiecare zi din ultima săptămână. Calitățile jucătorilor sunt foarte evidente.

Sunt mulțumit de spiritul de care au dat dovadă jucătorii. Cred că trebuie să schimbăm istoria recentă a clubului nostru. Mi-aș dori să continuăm pe acest drum.

Știam că Chelsea joacă foarte bine, că are o organizare clară și o structură bine definită pe teren. Ne-am pregătit jucătorii folosind doi mijlocași centrali și oferindu-i lui James Maddison libertate de mișcare, astfel încât să poată găsi spațiile potrivite și să se poziționeze acolo unde simte că poate fi cel mai eficient", a declarat fostul jucător de la CFR Cluj.