Veste uriașă pentru Drăgușin: mutarea care l-ar face indispensabil, la Tottenham, prinde contur

Fundaşul olandez, Micky van de Ven, coechipier cu Radu Drăguşin la Tottenham, este pe lista de achiziţii a Barcelonei! Anunțul privind rivalul lui Drăgușin pe post a fost făcut de presa spaniolă.

Conducerea catalanilor și antrenorul Hansi Flick continuă pregătirea noului proiect cu două obiective clare: semnarea unui atacant central şi aducerea unui fundaş central stângaci de top. Pe lista fundaşilor se află Alessandro Bastoni, dar operaţiunea este complicată de preţ şi de reticenţa celor de las Inter de a-l lăsa să plece. Barca monitorizează alternativele şi îl urmăreşte pe internaţionalului olandez al lui Tottenham, care este foarte probabil să părăsească Premier League, în această vară.

Van de Ven e o țintă și pentru Real Madrid

Van de Ven este pe radarul Barcelonei de luni de zile, aşa cum a relatat ziarul Sport, acum câteva săptămâni. Este un jucător pe care directorul sportiv Deco îl apreciază şi care se potriveşte profilului de fundaş pe care îl caută, deşi Bastoni rămâne prioritatea.

Situaţia actuală a olandezului la Tottenham sugerează o plecare anticipată în lunile următoare. Jucătorul nu este dispus să rămână la un club aflat în criză evidentă şi ar opta chiar să-şi încheie perioada în Premier League, prioritizând interesul Barcelonei faţă de cel al altor cluburi.

În ciuda legăturilor recente cu Real Madrid, transferul lui van de Ven ar fi mult mai uşor pentru Barcelona decât pentru rivala madrilenă.