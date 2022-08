Un star de la Manchester City, revoltat după ce a văzut echipa sezonului din Premier League: "Nu are sens deloc!"

În stagiunea precedentă, Manchester City a câștigat titlul de campioană, însă Liverpool a dat cei mai mulți jucători, șase, fiind urmată de formația de pe Etihad, cu doar trei reprezentați. Chelsea și Manchester United au avut câte un singur jucător.

Bernardo Silva: "Echipa sezonului din Premier League nu are sens"

De asemenea, premiul pentru cel mai bun antrenor al sezonului din Premier League a fost câștigat de Jurgen Klopp, managerul lui Liverpool, care a primit cele mai multe voturi.

Deși a fost inclus în echipa sezonului 2021/2022, Bernardo Silva crede că absențele mai multor colegi de la Manchester City din echipa sezonului reprezintă o nedreptate, având în vedere performanțele echipei lui Pep Guardiola.

"Mă uit la echipa sezonului din Premier League în fiecare an, dar niciodată nu avem cei mai mulți jucători. Nu avem cel mai bun manager, nu avem cei mai buni jucători, dar tot am câștigt de patru ori titlul în ultimii cinci ani. Nu are sens deloc", a spus Bernardo Silva, citat de Daily Mail.

Bernardo Silva, care a împlinit astăzi 28 de ani, joacă la Manchester City din 2017, după ce a fost cumpărat de la AS Monaco, pentru 50 de milioane de euro.

Portughezul a câștigat patru titluri de campion al Angliei cu Manchester City și a fost inclus de două ori în echipa sezonului din Premier League.

80 de milioane de euro este cota de piață a lui Bernardo Silva, conform Transfermarkt

Cum a arătat echipa sezonului din Premier League în sezonul 2021/2022