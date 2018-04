A fost anuntata echipa sezonului din Premier League! Cinci campioni de la City, un singur jucator de la Liverpool. Cum arata primul 11

Liga engleza a anuntat echipa sezonului din Premier League.

Cinci campioni de la Manchester City au intrat in cel mai bun prim 11 al Premier League, in actualul sezon. Liga engleza a prezentat echipa ideala, alcatuita pe baza performantelor individuale ale jucatorilor.

Deja campioana, Manchester City are 5 jucatori, in timp ce Tottenham este singura rivala din varful clasamentului care are mai mult de doi fotbalisti.

Pe de alta parte, Manchester United, ocupanta locului secund, are doar un fotbalist, pe David De Gea.

Echipa ideala a campionatului englez

De Gea (Manchester United)

Kyle Walker (Manchester City)

Jan Vertonghen (Tottenham)

Nicolas Otamendi (Manchester City)

Marcos Alonso (Chelsea)

David Silva (Manchester City)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Christian Eriksen (Tottenham)

Mohamed Salah (Liverpool)

Sergio Aguero (Manchester City)

Harry Kane (Tottenham)