Transferul urias pe care il incearca Mourinho! Prima mutare a lui "The Special One": vrea un jucator GIGANT al Europei

Jose Mourinho incearca un transfer stelar.

"The Special One" a fost numit pe banca lui Tottenham si vrea sa isi faca rapid simtita prezenta. Mourinho vrea sa faca un transfer important in iarna pentru a-i cuceri pe fani.

Potrivit The Telegraph, Mourinho vrea sa-l aduca pe Zlatan Ibrahimovic in perioada de transferuri din iarna. Zlatan este liber de contract dupa despartirea de LA Galaxy si este dorit de toate fortele Europei. Starul suedez este dorit de AC Milan, iar Mourinho vrea "sa-l fure" de sub nasul italienilor.

In varsta de 38 de ani, Zlatan a jucat in cariera la Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, PSG, Manchester United si LA Galaxy.