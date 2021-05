Tottenham si-a ales echipamentul pentru sezonul urmator! Fanii lui Spurs s-au ingrijorat cand au vazut clipul. Cine lipseste din prezentare

Echipamentul nord-londonezilor va avea un design inedit, Spurs a ales un echipament ce infatiseaza ultimii 100 de ani ai clubului.

Tottenham a avut un final de foc in ultima etapa din Premier League, dar a reusit sa o invinga pe Leicester City cu 4-2 si sa se claseze pe locul 7. Asadar, Spurs s-a calificat pentru prima oara in istorie in UEFA Conference League si va incepe in al patrulea tur preliminar.

Echipa din Nordul Londrei si-a ales echipamentul pentru sezonul 2021-22, iar fanii au fost extrem de ingrijorati cand au vazut ca in clipul de prezentare lipseste decarul Harry Kane. Atacantul englez a transmis conducerii ca doreste sa plece la finalul stagiunii, din lipsa trofeelor obtinute pe Tottenham Hotspur Stadium.

Nike a anuntat noul echipament clasic ce va avea insemne din sezoanele anterioare ale lui Tottenham. In clipul de prezentare se pot vedea momentele memorabile din sezonul 1921-21, atunci cand echipa din Londra a terminat pe locul secund in Premier League.