Tottenham - Manchester City, de la 22:00. Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom 

de Dan Chilom

Un meci cât un campionat astăzi în Premier League. Spurs încearcă să strice socotelile “cetățenilor” și să lupte în continuare pentru ultimul loc de UCL. Șansele sunt destul de mici, dar există.

Aston Villa are 5 puncte avans, dar și un meci în plus, iar în ultima etapă Tottenham joacă în deplasare la Sheffield, iar Aston Villa la Crystal Pallace. Așadar, meciul de azi are o miză importantă și pentru londonezi, nu numai pentru trupa lui Pep. Este ultimul hop mare înaintea câștigării campionatului de către echipa din Manchester. În ultima etapă, “cetățenii” joacă acasă cu West Ham, cu trofeul pe masă, iar șansele ca să se mai încurce sunt destul de mici.

* În 2023, la Londra, Tottenham o învingea pe City cu scorul de 1-0.

* În ultimele cinci întâlniri dintre cele două, Spurs a câștigat de două ori, City de două ori, iar un meci s-a încheiat nedecis.

* “Cetățenii” au cel mai bun atac din Premier League cu 91 goluri marcate, și a doua apărare, după Arsenal, cu 33 de goluri încasate.

* Cu o victorie în meciul de azi, Manchester City trece pe primul loc, iar în ultima etapă joacă acasă cu West Ham, iar Arsenal, tot pe propriul teren, cu Everton.

Tottenham - Manchester City | Echipe probabile

* Guardiola îl conduce cu 1-0 pe Postecoglu la meciurile directe.

* “Cetățenii” au cinci victorii la rând în ultimele cinci meciuri.

* Cei de la Spurs vin după 4 înfrângeri la rând și o victorie în ultima etapă contra lui Burnley.

⚽️ Erlin Haaland rămâne încontinuare cel mai bine cotat jucător pentru a marca - cota 1.45.

⚽️ Penru Spurs cele mai mari șanse să înscrie le are Heung-min Son, cota 3.00.

* Meciul va fi arbitrat de Chrys Kavanagh, arbitru care acordă în medie 3,67 cartonașe galbene per meci, și 0,12 roșii.

Sugestia Sport.ro: City câștigă și marchează 2 goluri.