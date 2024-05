Clubul care pregătește oferta de transfer pentru Kevin de Bruyne

Mijlocașul de 32 de ani va intra în vară în ultimul an de contract cu Manchester City și nu duce lipsă de oferte. Până acum nu au apărut zvonuri legate de o posibilă intenție a campioanei Europei de a-i prelungi contractul belgianului.

Pe lângă ofertele din Arabia Saudită, Kevin de Bruyne ar putea ajunge și în Major League Soccer (MLS), acolo unde este dorit de San Diego FC.

Americanii sunt pregătiți să-i facă o ofertă de transfer lui De Bruyne în această perioadă de mercato, scrie jurnalistul Graeme Bailey.

???? San Diego FC are ready to launch an audacious bid to sign Kevin De Bruyne from Man City.

