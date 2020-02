Cum se antreneaza taticul Ronaldo! :) VIDEO fabulos cu portughezul alaturi de copiii lui

Cristiano Ronaldo imbina utilul cu placutul.

Ronaldo a postat un filmulet pe Twitter in care apare alaturi de copii, in timp ce se antreneaza. In bratele portughezului sta fetita cea mica, in timp ce acesta isi face seria de abdomene.

Ronaldo este cunoscut pentru stilul spartan in care isi face antrenamentele, fara sa rateze macar o zi.

Starul lui Juventus a implinit 35 de ani pe 5 februarie si fotbalistul a aparut intr-un clip in care se antrena intens la antrenamentele echipei torineze.

"Fara scuze", a scris Cristiano la descrierea filmuletului.