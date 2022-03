Thomas Tuchel, deranjat de reacția fanilor lui Chelsea: "Nu era momentul pentru așa ceva"

Partida a fost marcată de evenimentele de la început. Atunci când jucătorii celor două formații s-au strâns un cerc pentru un moment de solidaritate pentru războiul din Ucraina, fanii celor de la Chelsea au început să îi scandeze numele lui Roman Abramovich, fostul patron al clubului.

Datorită acestei victorii, formația antrenată de Thomas Tuchel și-a consolidat poziția a treia în clasament, cu 53 de puncte, la mare distanță de Liverpool și Manchester City.

La finalul partidei, antrenorul campioanei Europei a criticat gestul pe care l-au făcut suporterii înaintea fluierului de start al confruntării.

"Nu era momentul potrivit să facă așa ceva. Dacă dorim să ne arătăm solidaritatea, o facem împreună. Nu este un moment să transmitem alte mesaje. Arătăm respect, iar fanii trebuie să respecte acel monut de aplauze", a declarat Tuchel.

As if anyone needed to be reminded what a shit club Chelsea is, their shit fans proved it again today#solidarityWithUkraine pic.twitter.com/0PlbS3lHrE