Adi Mutu, considerat cel mai mare eșec din era Abramovich la Chelsea! Cum arată echipa dezamăgirilor

Abramovich a cumpărat-o pe Chelsea în 2003 și a construit unul dintre cele mai puternice cluburi din Europa. În cei 19 ani la conducerea formației de pe Stamford Bridge, miliardarul rus a cucerit 21 de trofee, inclusiv cinci titluri în Premier League și de două ori Champions League.

Adi Mutu, considerat cel mai mare eșec din era Abramovich la Chelsea

În cei 19 ani, Roman Abramovich a plătit peste 2,3 miliarde de euro pentru transferuri la Chelsea, iar Tuttomercatoweb a alcătuit un prim 11 al jucătorilor pe care s-au plătit sume importante, dar care au dezamăgit. Publicația italiană consideră că Adrian Mutu este cea mai mare dezamăgire, având în vedere problemele extrasportive și despărțirea cu scandal de atacantul român.

"Am luat în considerare doar jucătorii aduși de magnatul rus, iar raportul preț-performanță al jucătorilor a fost cel mai important criteriu în această evaluare", au explicat italienii, care l-au pus în fruntea listei pe Adi Mutu:

"De departe, cea mai proastă afacere a lui Chelsea. Primul an al lui a fost un eșec, a marcat 10 goluri în toate competițiile. Al doilea, un coșmar: mai întâi, depistat cu cocaină, apoi despărțirea și o dispută lungă și costisitoare în urma căreia clubul i-a cerut românului să plătească o mare parte din suma de transfer", a scris sursa citată despre Adrian Mutu.

19 milioane de euro a plătit Chelsea pentru a-l transfera pe Adrian Mutu de la Parma, în 2003

10 goluri în 38 de meciuri a reușit Mutu la Chelsea

În ofensiva din "echipa dezamăgirilor", Mutu are colegi care au scris istorie în fotbal: Andriy Shevchenko, Balon de Aur în 2004, care a jucat la Chelsea în perioada 2006-2008, și Fernando Torres, campion mondial și european cu Spania, legitimat la formația londoneză în intervalul 2011-2014.

TMW: Cum arată echipa dezamăgirilor de la Chelsea în era Abramovich:

Portar: Kepa Arrizabalaga

Fundași: Juan Cuadrado, Slobodan Rajkovic, Tal Ben Haim, Abdul-Rahman Baba

Mijlocași: Jiri Jarosik, Aleksej Smertin, Juan Sebastian Veron

Atacanți: Andriy Shevchenko, Fernando Torres, Adrian Mutu

Adrian Mutu, despre perioada Chelsea: „Șase luni groaznice! Am fost în iad și m-am întors!”

Recent, Mutu a vorbit despre perioada petrecută la Chelsea, recunoscând că nu a fost pregătit pentru un astfel de pas și a greșit.

„Atunci a început adevărata faimă a mea. Londra, New York-ul, Parisul, sunt orașe grele, periculoase pentru un adolescent. Nu sunt ca Bucureștiul, ca Milano, sunt foarte mulți oameni. Importanța orașului te face să te pierzi dacă nu ești educat.

Ideea e că știm cu toții ce s-a întâmplat acolo, nu aș vrea să trecem prin asta. În jur de patru milioane (n.r. - salariu la Chelsea). Noi, în momentul de față, ar trebui să ne educăm copiii cum să fie, cum să aibă succes. Ar trebui ca educația să fie mult mai complexă, să îi pregătim pentru succes.

Eu nu am fost pregătit de lucrul ăsta, m-a luat prin surprindere și faima, și banii, și tot. Nu aveam pe nimeni lângă mine care să mă învețe cum să gestionez aceste sentimente și tot ce se întâmplă acolo și, inevitabil, a venit și căderea. Bineînțeles că am suferit foarte tare. A fost o greșeală și normal că vine și decăderea cu ea. Au fost șase luni groaznice din viața mea. Am fost, ca să zic așa, în iad, și m-am întors.

Eu nu am rămas cu această decădere, am rămas cu faptul că m-am întors și, după acest episod, am luat și ”cel mai bun străin” din Italia de două ori la rând. A fost un comeback extraordinar, pe care puțini sportivi au fost capabili să-l facă”, a mărturisit sincer Mutu în podcast-ul 'Acasă la Măruță'.

Ce a spus Adrian Mutu, după ce Roman Abramovich a anunțat că vinde Chelsea

Adrian Mutu (43 de ani), fost jucător la Chelsea, ”salută” gestul oligarhului rus și a vorbit despre impactul pe care l-a avut Abramovich asupra clubului de pe Stamford Bridge.

”Chelsea este un club de talie mondială, printre cele mai puternice la ora actuală. Un lucru ciudat dar, în același timp, un lucru frumos pe care îl face Abramovich, pentru că am înțeles că banii se duc la familiile celor din Ucraina. E un lucru nobil, dacă așa simte!

Abramovich a reușit să câștige tot și a făcut și business, pentru că, atunci când a luat Chelsea, nu era la nivelul la care e acum de vizibilitate, de tot ce înseamnă marketing și tot ce înseamnă industria din jurul echipei.

Când cere atâția bani pentru club, îți dai seama cum a crescut și ce a reușit să facă de a ajuns de la o sută și ceva de milioane la trei miliarde. Abramovich a făcut la vremea aia niște investiții masive și se simțea deja că vrea altceva de la clubul ăla.

Era un club normal, ba chiar avea probleme financiare la un moment dat și, după ce a venit Abramovich, a mers doar în sus. A făcut ceva extraordinar acolo!”, a spus Adrian Mutu.