Chelsea și-a găsit patron! Cine este miliardarul care anunță că este foarte aproape să cumpere clubul

La două zile după anunțul lui Abramovich, un miliardar din Turcia anunță că se află în discuții avansate cu avocații oligarhului rus pentru cumpărarea lui Chelsea. Este vorba despre Muhsin Bayrak, care se arată foarte încrezător.

Miliardarul turc Muhsin Bayrak anunță că este gata să cumpere Chelsea

"Negociem condițiile de cumpărare cu avocații lui Roman Abramovich. Suntem în faza negocierilor pentru semnături. Vom arbora curând steagul Turciei în Londra", a spus Muhsin Bayrak pentru publicația turcă Yeni Safak, citat de Daily Mail.

Daily Mail scrie că Muhsin Bayrak face parte din una dintre cele mai importante familii din Turcia și este fondatorul companiei AB Group Holding, care activează în mai multe domenii, precum construcții, turism, energie sau crypto.

Compania a fost fondată de Muhsin Bayrak în 1999 și operează în principal în Istanbul, dar și în alte țări, precum Italia, Grecia, Spania sau chiar Anglia, la Londra. AB Group Holding este cotată la 11 miliarde de dolari, conform sursei citate.

"Roman Abramovich a confirmat că va vinde clubul Chelsea, pe care l-a cumpărat în 2003. Avocații noștri și cei ai lui Roman Abramovich sunt în legătură din prima zi în care Chelsea a intrat în procesul de vânzare. Negocierile au ajuns la final și plănuim să semnăm curând. Este o vânzare foarte importantă și pentru Turcia", a mai spus Muhsin Bayrak.

Presa britanică a scris în ultimele zile că Roman Abramovich ar solicita nu mai puțin de 3 miliarde de lire sterline în schimbul clubului Chelsea.

Roman Abramovich a anunțat că vinde Chelsea

Într-o scrisoare publicată pe site-ul oficial al lui Chelsea, miliardarul rus Roman Abramovich anunță că a luat cu greu această decizie, iar "toate veniturile nete" în urma vânzării clubului vor fi donate către o fundație care se va ocupa de victimele războiului din Ucraina.

"Așa cum am mai spus, mereu am luat deciziile în interesul clubului. În situația actuală, am luat astfel hotărârea de a vinde clubul. Consider că este cel mai bine pentru club, fani, angajați, sponsori și parteneri.

Vânzarea clubului nu va fi una accelarată, ci va urma procedura legală. Nu voi cere rambursarea niciunui împrumut. Nu a fost niciodată vorba despre afacere sau bani pentru mine, ci despre pasiune pură pentru sport și pentru club.

În plus, am anunțat echipa mea să înființeze o fundație caritabilă unde să fie donate toate veniturile nete din vânzarea clubului. De această fundație vor beneficia toate victimele războiului din Ucraina. Aceasta va include furnizarea de fonduri esențiale pentru nevoile urgente ale victimelor, precum și sprijinirea activității de recuperare pe termen lung.

Vă rog să înțelegeți că aceasta a fost o decizie foarte dificilă pentru mine și mă doare să părăsesc clubul în acest fel. Totuși, cred că așa e cel mai bine pentru club.

Sper că voi putea să vizitez Stamford Bridge încă o dată pentru a putea să-mi iau rămas bun de le fiecare dintre voi. A fost întotdeauna un privilegiu să fac parte din clubul Chelsea FC și sunt mândru pentru toate realizările noastre. Chelsea Football Club și suporterii săi vor fi mereu în inima mea.

Mulțumesc,

Roman", a transmis Roman Abramovich.