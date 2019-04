Teapa uriasa! A jucat doar 95 de minute fara sa fie titular si a costat aproape 4 milioane de euro! Situatie incredibila pentru un jucator al Barcei

Nu va mai juca in acest sezon.

Imprumutat in iarna de Arsenal de la Barcelona, Denis Suarez se anunta un jucator important pentru Unai Emery in tentativa echipei de a reveni in UEFA Champions League. Insa jucatorul spaniol de 25 de ani s-a dovedit a fi un esec costisitor pentru Arsenal

Suarez a jucat doar 67 de minute in 4 partide de Premier League, fara a fi titular. El a costat-o pe Arsenal 3.7 milioane de euro, incluzand aici suma platita pentru imprumut si salariul de 60.000 de euro pe saptamana.

Denis Suarez a postat un comunicat emotionant pe contul sau de Twitter prin care a anuntat ca nu va mai putea juca in acest sezon din cauza unor probleme la inghinali care s-au agravat si nu ii mai permit sa se antreneze.