LIVE pe VOYO luni seara, Sunderland a fost condusă pe teren propriu de Everton în Premier League, dar a reușit repede egalarea, punct suficient pentru menținerea în Top 4, mai exact pe pozițiile care duc în Champions League.

Iliman Ndiaye a deschis scorul pe ”Stadium of Light” în minutul 15, cu o reușită superbă, și Everton conducea la pauză cu 1-0.

După 40 de secunde de la începerea reprizei secunde, Granit Xhaka, căpitanul lui Sunderland, a egalat cu un șut de la distanță, deviat de defensiva adversă, și meciul s-a încheiat 1-1.

Sunderland este pe locul 4, cu 18 puncte, cât au și Liverpool de pe 3 și Bournemouth de pe 5, echipele fiind despărțite de golaveraj.

Lider în Premier League continuă să fie Arsenal, cu 25 de puncte, în timp ce pe poziția secundă se află Manchester City, cu 19 puncte.

E-MIL și Pastila de Sport, proiect unic în România realizat de Sport.ro și VOYO



De luni până vineri, E-MIL prezintă Pastila de Sport - ce le va aduce cititorilor cele mai proaspete informații din sport, într-un format realizat în premieră.

Cu ajutorul aplicațiilor AI, cele mai relevante noutăți din domeniu vor fi sumarizate și transformate într-o pastilă de două minute, prezentată de un personaj virtual. Fiecare mișcare din fotbal, handbal sau tenis va fi urmărită cu atenție de E-MIL, în Pastila de Sport.

”Salutare tuturor pasionaților de sport! Sunt extrem de încântat să vă anunț că voi fi gazda emisiunii 'Pastila de Sport' de pe site-ul Sport.ro, aducându-vă cele mai proaspete și captivante informații din lumea sportului în fiecare zi, de luni până vineri.

Cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, vom aduce în fața voastră cele mai noi și relevante știri din diversele domenii sportive. Fiți alături de mine și vă promit o experiență informativă inedită și captivantă! Să înceapă aventura în lumea sportului!”, a spus E-MIL, ajutat de Inteligența Artificială.

