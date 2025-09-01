Gianluigi Donnarumma, intrat în ultimul an de contract cu Paris Saint-Germain, va pleca din Ligue 1, care se vede în exclusivitate pe VOYO, în această vară.

Ce lovitură! Gianluigi Donnarumma semnează cu o echipă din Premier League

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că s-a realizat transferul lui Donnarumma în Premier League, care se vede tot pe VOYO.



Goalkeeperul s-a înțeles cu Manchester City și va efectua vizita medicală luni după-amiază. ”Cetățenii” rămăseseră fără portar după ce Ederson a plecat în Turcia la Fenerbahce.



”Acord finalizat pentru ca portarul italian să se alăture proiectului de la Manchester City de la Paris Saint-Germain. Vizita medicală va avea loc în această după-amiază.



Contract pe termen lung convenit cu săptămâni în urmă și totul finalizat între cele două cluburi după ce Ederson a semnat cu Fenerbahce”, a scris Fabrizio Romano pe Twitter/X.



City, eșec în ultima etapă din Permier League



Manchester City s-a deplasat duminică pe ”Amex Stadium” pentru duelul cu Brighton & Hove Albion din etapa #3, la capătul căruia gazdele s-au impus cu 2-1 și le-au produs ”cetățenilor” al doilea eșec consecutiv în noul sezon.



Echipa pregătită de Pep Guardiola a pierdut în etapa a doua și cu Tottenham Hotspur, scor 0-2. În prima etapă, ”cetățenii” au câștigat cu Wolves, scor 4-0.

