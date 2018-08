Socul zilei in Europa. MASACRU pentru Chiriches si Napoli! Liverpool i-a SPULBERAT cu 5-0. VIDEO

Liverpool a facut senzatie in ultimul amical dinaintea inceputului Premier League.

A distrus-o pe Napoli in meciul jucat la Dublin. S-a terminat 5-0!

In minutul 9 era deja 2-0. Milner si Wijnaldum au marcat. Liverpool s-a linistit pana la pauza, apoi s-a dezlantuit. Salah, Sturridge si Alberto Moreno au mai inscris pana la final. Intrat in locul lui Koulibaly in minutul 71, Chiriches a prins in teren ultimele doua goluri.





Posso dire che Karnezis e Maksimovic sono scarsissimi ?

Che Chiriches e Diawara sono mediocri e che Insigne deve darsi una bella tirata di modestia?

Anche perchè il buono c'è eccome: HAMSIK da centrale ! — massimo perfetto (@tifoso_perfetto) August 4, 2018