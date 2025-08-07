Jucătorul pe care Arne Slot vrea cu orice preț să-l aducă sub comanda sa este Alexander Isak (25 de ani), de la Newcastle. Pentru a-i face toate ”poftele” antrenorului olandez, Liverpool pregătește o sumă fabuloasă. Mai nou, campioana Angliei pune la bătaie aproximativ 150 de milioane de euro.



Cel mai scump transfer făcut de Liverpool în această vară este cel al lui Florian Wirtz, pentru care englezii au plătit 125 de milioane de euro. Suma poate ajunge la 150 de milioane de euro cu eventuale bonusuri.



Liverpool, gata să ofere 150 de milioane de euro pentru Alexander Isak



De serviciile sale au mai fost interesate FC Barcelona și Real Madrid, dar giganții din Spania nu au fost dispuși să ofere peste 120 de milioane de euro pentru transferul acestuia. Newcastle United este foarte aproape să îl transfer pe atacantul german Nick Woltemade (23 de ani / 198cm) de la VfB Stuttgart, pentru suma de 45 de milioane de euro, după ce negocierile cu Bayern Munchen au fost sistate. Astfel, poate renunța la Isak!



Liverpool vrea cu orice preț să îl transfere pe Isak, iar acum pregătește o altă ofertă, mai mare decât cea refuzată inițial de Newcastle, de peste 130 de milioane de euro! Este posibil ca noua propunere să ajungă la aproximativ 150 de milioane de euro, iar aceasta să fie acceptată, până la urmă, de Newcastle.



Se cunoaște faptul că Isak nu mai dorește să continue la actuala echipă, iar un plus consistent în privința sumei oferite ar putea convinge și conducerea celor de la Newcastle să semneze, până la urmă, plecarea atacantului. În cazul în care mutarea se va materializa, atunci Liverpool va avea o echipă cu care poate ataca un alt triumf în Premier League, campionat care se va vedea în direct și în exclusivitate pe Voyo, dar și în Liga Campionilor.



Transferuri importante anunțate de Liverpool. Urmează Alexander Isak?



În această vară, Liverpool a făcut un adevărat galop de sănătate pe piața transferurilor, achiziționându-i pe Florian Wirtz (B. Leverkusen / 125 milioane de euro), Hugo Ekitike (E. Frankfurt / 95 milioane de euro), Milos Kerkez (Bournemouth / 46.9 milioane de euro), Jeremie Frimpong (B. Leverkusen / 40 milioane de euro), Armin Pecsi (Puskas Akademia / 1.8 milioane de euro) și Freddie Woodman (Preston North End / gratis), recuperându-i după împrumuturi pe Giorgi Mamardashvili (Valencia), Stefan Bajcetic (Las Palmas), Ben Doak (Middlesbrough) și Calvin Ramsay (Kilmarnock).

