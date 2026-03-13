Superliga Immersive propune o perspectivă diferită asupra fotbalului, oferind spectatorilor șansa de a trăi emoțiile unui meci din interiorul acțiunii. De la vestiar la teren, de la anticipare la euforie, fiecare show îi transpune direct în atmosfera unui meci real, conectându-i cu echipa favorită.

Show-urile sunt create de echipa MINA Creative Studios, folosind un mix de filmări și tehnologie 3D. La fiecare meci au fost prezente echipe de filmare, capturând imagini autentice direct de pe stadion, care au fost apoi integrate în proiect, pentru a oferi o experiență cât mai realistă și captivantă. Rezultatul este o producție spectaculoasă care transpune spectatorii în mijlocul acțiunii, oferindu-le senzația de a fi parte din joc. Show-urile Superliga Immersive vor dura două minute și vor rula în cadrul intervalului show-urilor Kandinski și Monet.

„Prin parteneriatul cu Superliga, ne propunem să aducem fotbalul mai aproape de public și să transpunem emoția meciurilor într-un format imersiv unic. În ultimii ani, acest sport a luat amploare în România – a devenit o adevărată pasiune pentru tot mai mulți oameni, care trăiesc fiecare meci cu intensitate. Pentru noi, este o provocare binevenită să oferim nu doar suporterilor, ci tuturor celor curioși să descopere fotbalul dintr-o nouă perspectivă, o experiență memorabilă. În plus, acest proiect marchează un pas important în construirea unui nou concept de spectacol sportiv multidimensional – fizic, digital și imersiv – conectând terenul de fotbal cu spațiul muzeal și tehnologia de ultimă generație.” - Echipa MINA

Accesul la aceste show-uri imersive se face în baza unui bilet ce poate fi achiziționat de pe: http://www.minamuseum.com

Urmărește noutățile: @mina.museum

Despre MINA

MINA este primul spațiu imersiv din România și unul dintre cele mai mari centre de new media art din Europa de Sud-Est. Muzeul combină arta și tehnologia într-un spațiu senzorial dedicat tuturor vârstelor, având ca obiectiv creșterea consumului cultural și a calității producției culturale contemporane.

MINA are spații permanente în București, Cluj-Napoca, Iași și Sofia (Bulgaria), iar în curând, începând din 3 aprilie, va avea unul și la Timișoara. Prin aceste formate, MINA extinde accesul publicului la experiențe culturale imersive, atât la nivel național, cât și internațional.

Identitatea vizuală MINA a fost distinsă cu Red Dot Design Award, una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale de design.

Totodată, MINA este parte din Immersive Center Alliance, prima rețea internațională de centre imersive, care conectează spații și producători de conținut din întreaga lume și susține colaborările internaționale și schimbul de know-how în domeniul experiențelor imersive.