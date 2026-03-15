Jucătorii lui Chelsea au mers la centrul terenului pentru a face o scurtă ”ședință” în jurul mingii. Doar că în același loc se afla și centralul Paul Tierney, care a refuzat să îi lase pe londonezi să își facă adunarea.

Tierney a rămas nemișcat, iar jucătorii lui Chelsea s-au adunat în cerc în jurul arbitrului. La un moment dat, Cole Palmer chiar l-a îmbrățișat pe Tierney.

La finalul jocului, Liam Rosenior, antrenorul lui Chelsea, l-a criticat dur pe Tierney, pentru faptul că s-a concentrat asupra unor aspecte care nu au contat în economia jocului, în loc să fie mai atent la deciziile de arbitraj. Concret, Rosenior a transmis că Tierney ar fi trebuit să dicteze lovitură de la 11 metri în favoarea lui Chelsea, după o intervenție a lui Nick Woltemade asupra lui Cole Palmer în minutul 63.

”Sunt dezamăgit. Se pune prea mult accent și atenție pe lucruri care nu contează. Vreau să fie foarte clar: vreau să îmi protejez jucătorii. Am respect pentru joc. Jucătorii mei au luat decizia de a sta în jurul mingii, pentru a respecta mingea și pentru a arăta unitate și leadership. Aceasta nu este decizia mea. A fost o decizie între grupul de lideri și echipă. Nu există nimic în ceea ce fac ei în acea adunare care să fie lipsit de respect față de adversari.

Am avut o întâlnire cu arbitrii, asistentul intră, și primul lucru despre care vorbește este despre adunarea noastră. Vorbește despre când m-am plâns că Arsenal era în jumătatea noastră. Nu ne lipsim de respect adversarul. Dacă Paul s-ar fi concentrat mai mult pe munca lui, care era să ia decizia corectă, azi am fi avut un penalty. Nu cred că cineva din această cameră poate spune că Woltemade nu îl doboară pe Cole Palmer în careu.

Așadar, să ne concentrăm pe lucrurile care contează. Echipa mea arătând unitate nu este la fel de importantă precum luarea deciziilor corecte pe teren”, a spus Rosenior.