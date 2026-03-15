Chelsea a pierdut pe teren propriu în fața lui Newcastle United, scor 0-1, în etapa 30 din Premier League.

Înaintea meciului a avut loc o scenă rar întâlnită în fotbalul mare.

Moment rar întâlnit în fotbalul mare s-a petrecut la Chelsea - Newcastle

Jucătorii lui Chelsea au mers la centrul terenului pentru a face o scurtă ”ședință”  în jurul mingii. Doar că în același loc se afla și centralul Paul Tierney, care a refuzat să îi lase pe londonezi să își facă adunarea.

Tierney a rămas nemișcat, iar jucătorii lui Chelsea s-au adunat în cerc în jurul arbitrului. La un moment dat, Cole Palmer chiar l-a îmbrățișat pe Tierney.

La finalul jocului, Liam Rosenior, antrenorul lui Chelsea, l-a criticat dur pe Tierney, pentru faptul că s-a concentrat asupra unor aspecte care nu au contat în economia jocului, în loc să fie mai atent la deciziile de arbitraj. Concret, Rosenior a transmis că Tierney ar fi trebuit să dicteze lovitură de la 11 metri în favoarea lui Chelsea, după o intervenție a lui Nick Woltemade asupra lui Cole Palmer în minutul 63.

Sunt dezamăgit. Se pune prea mult accent și atenție pe lucruri care nu contează. Vreau să fie foarte clar: vreau să îmi protejez jucătorii. Am respect pentru joc. Jucătorii mei au luat decizia de a sta în jurul mingii, pentru a respecta mingea și pentru a arăta unitate și leadership. Aceasta nu este decizia mea. A fost o decizie între grupul de lideri și echipă. Nu există nimic în ceea ce fac ei în acea adunare care să fie lipsit de respect față de adversari.

Am avut o întâlnire cu arbitrii, asistentul intră, și primul lucru despre care vorbește este despre adunarea noastră. Vorbește despre când m-am plâns că Arsenal era în jumătatea noastră. Nu ne lipsim de respect adversarul. Dacă Paul s-ar fi concentrat mai mult pe munca lui, care era să ia decizia corectă, azi am fi avut un penalty. Nu cred că cineva din această cameră poate spune că Woltemade nu îl doboară pe Cole Palmer în careu.

Așadar, să ne concentrăm pe lucrurile care contează. Echipa mea arătând unitate nu este la fel de importantă precum luarea deciziilor corecte pe teren”, a spus Rosenior.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a pierdut România 8 miliarde de euro din banii PNRR pentru că nu a făcut reforme. ”Comisia Europeană nu e fraieră”
ACUM: George Ivașcu și Teona Stavarachi sunt invitați la „Fața la joc! Show”
Manchester United - Aston Villa, LIVE pe VOYO de la 16:00. Duel de top pentru Champions League
Îți amintești de ei? Dolha a menționat la Poveștile Sport.ro șapte portari legendari care l-au 'marcat'
A răbufnit la adresa lui Cătălin Cîrjan după Rapid – Dinamo: ”Faci tu cu urechile așa!”
Cîrjan, pus la zid de Angelescu: "Să vă spun de ce n-a jucat la Rapid! N-are cum să ajungă fotbalist mare așa"
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Cea mai sexy hocheistă din lume își pune fanii pe jar: „Dovada că îngerii există”

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Căpitan nou la FCSB?! Mirel Rădoi a făcut un anunț important: ”Bună întrebare!”

Verdictul specialistului după ce Chivu a fost eliminat în Inter - Atalanta

Se cere depunctarea după Rapid - Dinamo: "Silă și rușine, asta simt"

Cîrjan, pus la zid de Angelescu: "Să vă spun de ce n-a jucat la Rapid! N-are cum să ajungă fotbalist mare așa"
Îți amintești de ei? Dolha a menționat la Poveștile Sport.ro șapte portari legendari care l-au 'marcat'
ACUM: George Ivașcu și Teona Stavarachi sunt invitați la „Fața la joc! Show”
A răbufnit la adresa lui Cătălin Cîrjan după Rapid – Dinamo: ”Faci tu cu urechile așa!”
Cristi Chivu a luat decizia după ce a fost eliminat în meciul cu Atalanta: „Și-a luat rămas bun de la jucători”
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
Newcastle pregătește o 'ofertă atractivă' pentru unul dintre starurile de la FC Barcelona
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Paranoia totală la Kremlin: Rusia creează o zonă de securitate uriașă în jurul reședinței lui Putin de la Soci

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Un nou indicator rutier a apărut pe șosele din Europa și dă mari bătăi de cap șoferilor. Ce reprezintă, de fapt

De ce este atât de importantă Kharg, ”Insula Interzisă” din Iran pe care nici SUA nu au avut curajul să o lovească. Până acum

