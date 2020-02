Un golgheter al Europei vrea sa joace la Liverpool si se propune la echipa: "M-as potrivi acolo"

Liverpool atrage marii jucatori in campionatele europene.

Golgheterul celor de la Leipzig, Timo Werner, se propune la Liverpool si vorbeste despre un eventual transfer pe Anfield. Zvonurile ca oficialii "cormoranilor" sunt interesate de serviciile neamutlui nu sunt noi, insa Werner pare sa le alimenteze cu ultimele declaratii.

"Jurgen Klopp este cel mai bun antrenor din lume. Sunt multe lucruri care sugereaza ca stilul meu de joc s-ar potrivi cu cel de acolo, dar e complicat sa ne gandim unde voi juca in sezonul urmator. Vom vedea!", a spus Werner pentru presa germana.

Timo Werner are 26 de goluri marcate in acest sezon pentru Leipzig, in 32 de meciuri jucate.