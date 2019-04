GENIAL! "David Luiz s-a imbratisat singur!" :)) Faza incredibila dupa meciul nebun dintre Chelsea si Slavia Praga

Slavia a reusit un meci fantastic pe terenul lui Chelsea, reusind sa marcheze de 3 ori.

Chelsea s-a calificat in semifinalele Europa League dupa un meci retur cu adevarat nebun in fata celor de la Slavia Praga, scor 4-3. Slavia a reusit sa revina dupa ce a fost condusa cu 3-0 si 4-1 si le-a dat ceva emotii pe final englezilor, cei care castigasera in tur cu 1-0.

Slavia n-a reusit sa mai marcheze de 2 ori si Chelsea a obtinut calificare. Dupa meci insa, cel mai discutat subiect a fost David Luiz! Acesta si-a intalnit sosia pe teren - Alex Kral, un jucator de 20 de ani de la Slavia! Cei doi au facut schimb de tricouri la final.

Cei doi jucatori si-au facut si poza dupa partida