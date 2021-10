S-a aflat tot! Locația inedită în care s-a concretizat transferul lui Cristiano Ronaldo la Manchester United 

Transferul starului portughez a fost anunțat la finalul lunii august, iar înțelegerea a fost făcută într-un cadru intedit.

"O să pun cărțile pe masă. Ed Woodward este un bun prieten, locuiește lângă mine. A semnat cu Cristiano Ronaldo când era la mine în grădină. Sper că nu am dezvăluit prea multe", a declarat Gary Lineker, în cadrul podcast-ului Match of the Day Top 10.

Deținătorul a cinci Baloane de Aur a semnat un contract valabil două sezoane cu „diovolii roșii” cu opțiunea de prelungire pe încă un an.

În primul mandat la Manchester United, Ronaldo a marcat 118 goluri și a oferit 69 de pase decisive. De asemenea, alături de clubul britanic a câștigat trofeul Champions League, Campionatul Mondial al Cluburilor, trei Premier League, o Cupă a Angliei și două Cupe ale Ligii Angliei.