Ruud van Nistelrooy a semnat cu Manchester United, iar Erik ten Hag a reacționat imediat

Manchester United a anunțat joi seară faptul că Ruud van Nistelrooy și Rene Hake au devenit secunzi la clubul de pe ”Old Trafford” și că vor lucra alături de principalul Erik ten Hag până în iunie 2026.

”Sunt fericit că Rene și Ruud au semnat, vin cu o experiență bogată, cunoștințe multe și o nouă energie în staff”, a spus Erik ten Hag, într-un comunicat oficial emis de Manchester United joi.

Welcome on board, Rene and Ruud! ????#MUFC