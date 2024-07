Ruud van Nistelrooy a semnat! Revine în Premier League

Ruud van Nistelrooy, ultima dată antrenor la PSV Eindhoven, a devenit secundul lui Erik Ten Hag la Manchester United. Fostul mare atacant care a scris istorie pe Old Trafford (150 de goluri în 219 meciuri) a fost chemat de Ten Hag imediat după ce antrenorul și-a prelungit contractul cu gruparea din Premier League.

"Van Nistelrooy a fost adus pentru a-i face pe atacanți să marcheze și pentru a scoate cea mai bună versiune din ei!", a scris Mirror.

United a terminat sezonul trecut de Premier League pe locul 8, cu 60 de puncte. Campioană a fost Manchester City cu 91 de puncte.

Van Nistelrooy a cucerit Cupa Olandei cu Eindhoven, apoi a demisionat din cauza „lipsei de sprijin din partea conducerii”. A lăsat-o pe PSV pe poziția a doua în Eredivisie, cu o etapă înainte de final.

