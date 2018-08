Reusita FABULOASA a lui Aguero! Cum a marcat argentinianul in Man City - Huddersfield. Portarul n-a avut replica | VIDEO

Aguero a reusit hat-trick-ul in meciul Man City - Huddersfield!

Dupa reusitele din minutele 25 si 35, Aguero si-a aratat o data in plus valoarea si a marcat un gol fabulos cu calcaiul.

Jucatorii lui Manchester au atacat poarta celor de la Huddersfield, balonul a ajuns in partea stanga, la Benjamin Mendy, care a centrat pentru Aguero. Argentinianul a preluat cu calcaiul si l-a invins pe portarul Hamer!

Manchester City a invins Huddersfield cu 6-1! Pe langa Aguero, pentru City au marcat Gabriel Jesus si David Silva, iar in minutul 84 Kongolo a trimis in propria-i poarta, marind avantajul trupei lui Guardiola. Pentru oaspeti a marcat Stankovic in minutul 43!